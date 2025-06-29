"Про*бы прошлого выливаются большой кровью": Коваленко объяснил жестокий нюанс со сбиванием "Шахедов" с F-16

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отреагировал на гибель украинского летчика F-16 во время отражения атаки РФ 29 июня. По его мнению, еще одна трагедия с американским самолетом в очередной раз доказывает то, что реактивный истребитель не предназначен для сбития "стоячих" дозвуковых целей, а именно "Шахедов".

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Об этом он написал в своем Telegram-канале. Журналист выразил почтение погибшему Герою Максиму Устыменко и соболезнования его семье.

"Работа реактивного истребителя из автоматической пушки по "стоячему" Shahed-136, у которого сейчас не просто БЧ 90 кг, но усыпана шрапнелью, это высочайший риск для самолета и пилота", – заявил Коваленко.

По его словам, для таких целей необходимо применять легкую, турбовинтовую авиацию. Например, разработанный бразильской компанией легкий штурмовик Embraer – EBN-314 Super Tucano, закупку которых Украина "прощелкала еще шесть лет назад". Или же легкие ударные вертолеты типа Bell AH-1Z Viper (США), которые страна так же не заказала, потому, что "все активно рефлексировали на недостижимые, фантастические AH-64 Apache"

"Про*бы прошлого нам выливаются большой кровью настоящего. Но, проблема в том, что на четвертый год войны я не вижу в этом вопросе решений, которые могли бы эти про*бы исправить, с учетом имеющихся возможностей, которые нагло игнорируются, но опираемся на героизм и самопожертвование голубой крови нашей нации! Больно…" – констатировал эксперт.

Напомним: 29 июня пилот истребителя F-16, летчик первого класса, подполковник Максим Устименко применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Герой сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

Защитнику неба навеки 32 года, у него остался четырехлетний сын. Известно, что пилот окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, где учился вместе с военным летчиком Алексеем Месем (позывной "Мунфиш"), который тоже погиб на F-16, отбивая атаку РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля 2025 года во время воздушного боя погиб 26-летний летчик F-16 Павел Иванов. Военный совершал рискованный полет, выполняя задание в условиях высокой опасности.

В ночь на 16 мая была потеряна связь с одним из истребителей F-16, который уничтожил три вражеские воздушные цели и осуществлял отработку к четвертой. К счастью, летчик успешно катапультировался, его нашли и эвакуировали.

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