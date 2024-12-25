"Продолжаем бить врага": в Воздушных силах показали, как утром сбили российскую ракету на юге Украины. Видео
Защитники украинского неба показали, как отражали воздушные атаки российских оккупационных войск утром 25 декабря. Враг цинично атаковал Украину на Рождество.
На видео показали уничтожение российской крылатой ракеты в южных регионах воинами 208-й зенитной ракетной Херсонской бригады. Кадры опубликовали на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
В ВС подчеркнули, что украинские защитники продолжают бить врага по всем направлениям фронта.
Всего рождественской ночью и утром 25 декабря 2024 воины зенитной ракетной Херсонской бригады воздушного командования "Юг" сбили 11 вражеских воздушных целей.
"На видео – уничтожение российской крылатой ракеты. Продолжаем бить врага!" – сказано в сообщении.
Напомним, что Россия на Рождество запустила по Украине ракеты из Ту-95МС, "Калибры" и баллистику. Под вражеским ударом была энергетика. Зафиксировано повреждение оборудования на энергообъектах в Ивано-Франковской и Винницкой областях, где украинцы остались без света, есть и пострадавшие, а также погибший.
В Воздушных силах сообщили, что всего на украинские города и села (и прежде всего на объекты энергетической инфраструктуры) ночью и утром летели 184 средства поражения. Силы ПВО сбили 113 воздушных целей.
Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 24 декабря, российские войска ударили баллистической ракетой по жилому дому в Кривом Роге. В результате этой атаки есть погибший и пострадавшие, среди которых несовершеннолетняя, несколько человек достали из-под завалов.
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