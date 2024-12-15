Продвижение, вероятно, продолжится: в разведке Британии проанализировали ситуацию к югу от Покровска

У российских оккупационных войск есть успехи к югу от Покровска – ключевого логистического центра Донецкой области. Вероятно, захватчики заняли село Шевченко.

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Таким образом, ВС РФ находятся примерно в трех километрах от южных окраин Покровска. Об этом заявила военная разведка Великобритании. Отчет опубликован на странице в X (Twitter) Министерства обороны Соединенного Королевства.

"Именно Шевченко расположено на перекрестке двух трасс, ведущих в Покровск", – отметила пресс-служба.

Также враг пересек северо-восточный логистический маршрут Великой Новоселки – дорогу Т-05-18.

В Британии предположили, что оккупанты, скорее всего, продолжат продвигаться ближе к городу.

В начале декабря, как напомнили в ведомстве, Силы обороны Украины восстановили контроль над селом Новый Комар и продолжают удерживать единственный маршрут снабжения в Великую Новоселку с севера.

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение воскресенья, 15 декабря (по состоянию на 16:00), на Покровском направлении оккупанты предприняли 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Бои велись в районах Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Даченского, Зеленого, Песчаного и Новоеленовки.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Покровска из-за вражеских обстрелов частично приостановлена работа одного из участков угольнодобывающей площадки "Шахтоуправление "Покровское". Это крупнейшая в Украине шахта по добыче коксующегося угля.

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