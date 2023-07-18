Профессионально уничтожают вражеские цели: Сырский показал работу 67-й бригады ДУК на восточном направлении. Видео

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский показал, как защитники Украины на фронте продолжают профессионально уничтожать вражеские цели – технику и живую силу россиян. В частности, на восточном направлении работает батарея 2-го механизированного батальона 67 ОМБр Добровольческого украинского корпуса.

Видео дня

Эффектные кадры опубликованы в Telegram Сырского. На кадрах можно увидеть слаженную работу украинских бойцов, которые один за другим заряжают снаряды и выпускают их по позициям врага (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Все мы – добровольцы и пришли защищать свою землю. Уже скоро выиграем эту битву, вернемся к своим семьям и будем вместе праздновать победу!" – убеждены военные.

Напомним, также Сырский сообщил, что ситуация на восточном направлении фронта сложная, но контролируемая. Украинские защитники препятствуют попыткам врага ввести в бой резервы.

"Враг перебрасывает резервы на Бахмутское направление, пытаясь остановить наше продвижение. В то же время противник сосредоточил свои основные силы на Купянском направлении, где украинские воины держат оборону", – сообщил Сырский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Сырский показал, как украинские защитники борются с российскими оккупантами под Кременной в Луганской области. На кадрах показан реальный бой, снятый на камеру GoPro бойцами Владимирского батальона 100-й ОБр ТрО;

– Сырский также поделился видео эффектных ударов по врагу на Бахмутском направлении (Донецкая область). Выстрелы по российским захватчикам были произведены из реактивной системы залпового огня "Град".