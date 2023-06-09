'Происходит очень много процессов': Данилов рассказал о разоблачении агентов РФ и переломе в оказании Украине помощи от Запада

После начала полномасштабного вторжения России в Украину все больше и больше стран мира обнаруживают на своей территории агентов влияния РФ и избавляются от них. В этом отношении сейчас происходят фундаментальные сдвиги.

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Также нарастает международная помощь от западных партнеров Украины, хотя в первые недели полномасштабной войны многие страны наблюдали за происходящим и не очень верили в способность нашего государства оказывать сопротивление врагу. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Украинскому радио.

По словам Данилова, в начале полномасштабного вторжения России в Украину большинство демократических стран мира не верили в способность нашего государства оказывать сопротивление "второй армии мира". В значительной степени этот скепсис был сформирован под влиянием российской пропаганды, активно действовавшей по всему миру.

"Российская пропаганда в свое время очень мощно работала на территории почти всех стран. Более того, она всем доказывала, что у нашего государства нет возможности выдержать то нашествие, которое будет осуществлено РФ. И в феврале и начале марта 2022 года, когда все началось, многие страны "из-за угла" наблюдали за событиями и чем все это закончится", – отметил секретарь СНБО.

Однако мужественное сопротивление украинской армии и народа постепенно изменило ситуацию – и демократические страны начали оказывать нашему государству помощь. И чем больше успехов на поле боя достигают украинские воины, тем более существенной становится эта помощь.

"Как только мы начали сопротивляться, а мы изначально сообщали всем нашим партнерам, что мы будем защищать свою страну, как только мы начали добиваться определенных успехов, помощь начала поступать все больше и больше. И я могу сказать, что та помощь от стран- партнеров, которая была в марте-апреле-мае 2022 года, и та помощь, которая начала поступать, в марте-апреле 2023 года, – это совсем другой уровень", –– рассказал Данилов.

Также он констатировал, что все больше стран сейчас избавляются как от влияния российской пропаганды, так и от действующих во всем мире агентов влияния РФ.

"Я хочу сказать, что в последнее время происходит очень много процессов. В этой области все больше и больше стран находят на своей территории так называемых "агентов влияния", прямых шпионов, работавших на Российскую Федерацию. Если проанализировать то, что было, условно, год, два или три года в прошлом и то, что происходит сейчас, это огромные сдвиги в этой области", – подчеркнул Данилов.

Напомним, ранее Данилов заявил, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС по указанию президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул, что подобные решения не принимаются на местах, для их реализации необходим прямой приказ высшего руководства государства-агрессора.

В то же время, по мнению секретаря СНБО, для России последствия этого подрыва будут более страшными, чем для Украины. Данилов подчеркнул, что за преступление экоцида будут отвечать именно россияне – те, кто отдал этот жестокий приказ и те, кто его выполнил.