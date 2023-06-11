Пропали без вести семеро детей, вода отступает: что происходит в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

На правобережье Херсонщины подтопленными остаются 32 населенных пункта, на оккупированном левобережье – 14 городов и сел. В Херсонской и Николаевской областях подтверждена гибель 6 человек из-за наводнения, пропали без вести десятки людей, среди них семеро детей.

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Впрочем, на Херсонщине вода постепенно спадает, накануне она отошла из трех сел Бериславского района, затопленные площади уменьшились почти вдвое. Подробности о ситуации в населенных пунктах, пострадавших от подрыва россиянами Каховской ГЭС, рассказали в Херсонской областной военно-гражданской администрации и Министерстве внутренних дел Украины.

В Херсонской ОВА констатировали, что вода постепенно отступает из Херсона. Пока площадь затопленных территорий уменьшилась почти вдвое: с 139 до 77,78 кв. км.

"В течение вчерашнего дня вода отошла из трех сел Бериславского района – Николаевки, Львово и Ольговки. На правом берегу подтопленными остаются 32 населенных пункта, в которых ушел под воду 3821 жилой дом. На временно оккупированных территориях подтоплены 14 населенных пунктов. Понемногу осушаются пути между селами, однако не всеми еще можно пользоваться", – отметили в ОВА.

По данным МВД, по состоянию на 13:00 на подконтрольной Украине территории региона подтоплен 3821 дом.

"Эвакуированы 2718 человек, из которых 190 детей. Погибли 5 человек. 35 человек считаются без вести пропавшими, из них – 7 детей", – отметили в МВД.

В Николаевской области, которая также серьезно пострадала от последствий экоцида, совершенного россиянами, подтоплен 31 населенный пункт. Эвакуировали 982 человека, среди которых 167 детей. В области погиб один человек.

"На Днепропетровщине отсутствует водоснабжение почти 162 тыс. абонентов в 34 населенных пунктах. Продолжается подвоз питьевой и технической воды. Вместе с местными властями ищем возможности возвращения стабильного водоснабжения гражданам", – говорится в сообщении.

В МВД заявили, что Штаб по ликвидации последствий взрыва российскими террористами Каховской ГЭС продолжает работу.

А украинские пограничники в это время продолжают патрулирование Херсона на катерах. Они эвакуируют жителей и подвозят продукты и воду херсонцам, которые не могут из-за подтопления выйти из своих домов.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, от затопления пострадали десятки населенных пунктов, включая Херсон, тысячи людей потеряли крышу над головой.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

В СБУ впоследствии обнародовали перехват разговора захватчиков с признанием о том, что подрыв Каховской ГЭС совершила диверсионная группа оккупантов. А в США заявили, что американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением.