Против танков на 'Ланосах': украинский защитник рассказал о пути от сумского добровольца до разведчика. Фото

Боец батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Артем с позывным "Чечня" рассказал о первых днях обороны Сумщины и службе в разведке. По его словам, в начале вторжения добровольцы готовились останавливать российские танки на "семерках" и "Ланосах".

В начале полномасштабного вторжения Артем вместе с другими жителями Сум начал готовиться к обороне города. Добровольцы вооружались, изготавливали коктейли Молотова, чтобы остановить вражескую технику. К обороне присоединялись молодые ребята, охотники и ветераны АТО/ООС, которые делились боевым опытом с другими. Историю защитника обнародовали в АрмияInform.

По словам бойца, многие люди впервые взяли в руки оружие, однако были готовы сопротивляться оккупантам. Он вспоминает, что добровольцы выезжали навстречу вражеской бронетехнике на обычных гражданских автомобилях.

"Нас собралось очень много тех, кто готов был защищать город. Так сформировалась ДФТГ. Многие вообще впервые оружие в руках держали, но все были "нарваны" – готовы бить врага чем угодно. Просто так Сумы отдавать кацапам мы не собирались", – вспомнил военный.

Позже Артем присоединился к батальону "Свобода", откуда попал в разведку.

"Если раньше я мог сам себе сказать: "да ничего страшного", то сейчас уже так никогда не скажу. Ставлю к себе высокие требования. Потому что от этого часто зависит не только моя жизнь, но и собратьев. Например, когда заводим пехоту, я понимаю, что за этих ребят отвечаю. Не просто же так мне доверили их вести", – поделился Артем.

Одним из самых тяжелых эпизодов для разведчика стал зимний штурм промышленной зоны вблизи Спирного в 2024 году. Группа получила задание выбить россиян из здания и зачистить прилегающую территорию.

"План был таков, что мы должны были быстро по "серому" все сделать и затемно выйти. Но мы немного опоздали, и уже быстро стало темно. А различных приборов, чтобы нормально видеть ночью, у нас было мало. И надо было зачистить еще позицию в овраге. Я начал туда спускаться и услышал сбоку выстрелы. Мой собрат сказал, что там под кустом был враг. Мы его прошли. Повезло, что его "мавик" заметил, и ребята его уничтожили", – сказал защитник.

Бойцам пришлось продвигаться через поле, запутанное проводами от ПТУР, а также заходить на позиции, усеянные телами оккупантов.

"Сижу в норе с побратимом. Он спрашивает: "Братан, ты что так сильно замерз? Это твоя рука?" – я ему: "Не". Оказалось, что мы лежали на мертвом россиянину", – вспомнил Артем

После закрепления на позициях разведчикам стало известно, что девять российских пехотинцев направляются к ним. У группы оставалось мало боеприпасов, а сам Артем травмировал плечо. Впрочем, по его словам, украинские снайперы уничтожили противника еще до подхода к позициям.

Артем отмечает, что современный разведчик должен обладать большим количеством навыков: от маскировки и ориентирования до управления дронами и участия в штурмах.

"Копаешь, летаешь, водишь, носишь, штурмуешь, поддерживаешь. Разведчик должен очень хорошо бегать. Также надо всем интересоваться. Потому что на войне любые навыки понадобятся. Война постоянно меняется. И надо идти в ногу со всеми этими технологиями. Потому что тактики постоянно меняются. Если где-то что-то пропустишь, то это может стоить тебе жизни. Ну и, конечно, планирование. Должен быть план А, план Б, план В и так далее. В общем, планы на любое развитие событий", – поделился разведчик.

Перед каждым боевым выходом, говорит боец, он просит Бога о том, чтобы все вернулись живыми, а в сложных ситуациях вспоминает слова побратима: "Никто, кроме нас. За жизнь на смерть".

