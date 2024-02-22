'Противник будет экспериментировать': Игнат рассказал, могут ли 'Шахеды' лететь со скоростью 400 км

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что пока на фронте не встречали "Шахедов" со скоростью 400 км. Однако он отметил, что противник в дальнейшем будет экспериментировать и производить реактивные двигатели.

Об этом Игнат заявил в эфире телемарафона "Единые новости". Сейчас оккупанты запускают по территории Украины "Шахеды ", которые могут достигать скорости от 100 км.

"Пока не видим "Шахедов" со скоростью 400 км", – отметил спикер.

Игнат также рассказал, что всего с начала полномасштабного вторжения Россия запустила 4637 БПЛА по Украине.

"Пока мы видим "Шахедов" с постоянной скоростью, от 100 км и далее. То, что противник будет экспериментировать, делать реактивные двигатели, насколько это будет уже рационально проговаривали. Фактически увеличится стоимость и уменьшится боевая часть, он фактически становится ракетой", – сообщил представитель командования Воздушных сил Украины.

Он добавил, что россияне, очевидно, и дальше будут использовать обычные двигатели внутреннего сгорания для "Шахедов", которые до сих пор остаются не простой целью для ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны вечером в ночь на 22 февраля уничтожили в украинском небе восемь дронов-камикадзе типа Shahed. Враг в общей сложности применил для ударов 10 таких беспилотников.

Ранее сообщалось, что Россия может готовить массированный ракетный обстрел 24 февраля. Оккупанты имеют маниакальную склонность в определенные даты совершать те или иные акции террора. Так было и в новогодние дни, и такая угроза может быть и 24 февраля – в фетиш-дату для руководства страны-агрессора.

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