Провели молниеносную контратаку: украинские морпехи в Волчанске взяли в плен группу российских штурмовиков. Видео

Защитники Украины показали видео с группой российских захватчиков, попавших в плен ВСУ. Это произошло в районе города Волчанск на севере Харьковской области.

Ролик утром в четверг, 6 июня, обнародовал Telegram-канал 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского ВМС Вооруженных сил Украины. Точная дата съемки не называется.

"В ходе молниеносной контратаки морпехов-белинковцев в Волчанске нашими воинами была взята в плен группа российских штурмовиков. Пополняем обменный фонд, чтобы вернуть наших братьев с российских пыточных! Слава морской пехоте Украины!" – написали в 36 ОБрМП.

На видео видно пятерых военнослужащих Российской Федерации. Оккупанты имели при себе военные билеты и жетоны ВС РФ.

Согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 23:30 среды, 5 июня, наиболее горячими направлениями в минувшие сутки были Покровское и Купянское. Всего 5 июня произошло 85 боевых столкновений, из них пять – на севере Харьковщины.

Ранее OBOZ.UA публиковал видео, как выглядит разрушенный россиянами город Волчанск с высоты БПЛА.

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