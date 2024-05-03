Путь к миру в Украине лежит через вывод российских войск, – представитель ЕС в ОБСЕ

Справедливый и длительный мир в Украине наступит только, когда Россия выведет своих военных со всех украинских населенных пунктов. Страна-агрессор должна соблюдать международное право и уважать территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в в заявлении Европейского союза, провозглашенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 2 мая, передает Укринформ. В ЕС заверили, что продолжат поддерживать Украину.

"Мы в очередной раз подчеркиваем, что путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру лежит через немедленный, полный и безусловный вывод агрессором, Россией, всех своих сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ и уважение суверенитета и территориальной целостности Украины", – отмечается в заявлении.

В Евросоюзе, как говорится в заявлении, продолжат глобальную информационную работу, сотрудничество с Украиной и другими партнерами "для обеспечения широчайшей международной поддержки всеобъемлющего, справедливого и длительного мира, а также ключевых принципов и целей украинской Формулы мира, основанной на Уставе ООН".

Там призвали Москву соблюдать международное право и освободить всех заложников, а также предоставить украинским военнопленным защиту и гуманное обращение.

"Ответственность будет обеспечена, а справедливость будет восстановлена для всех жертв российской агрессии", – подчеркнули в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, американский генерал Бен Ходжес подчеркнул, что Украина не должна соглашаться на замораживание войны, поскольку для РФ это будет лишь дополнительным временем на подготовку следующего шага. Москва уже неоднократно показывала, что не собирается придерживаться никаких заключенных соглашений.

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