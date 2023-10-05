"Путин бросает все силы": Маломуж объяснил, освобождение которого города ВСУ может стать переломом в войне

Российская террористическая армия бросает огромные силы на Бахмутское направление, чтобы удержать временно оккупированный районный центр. Потеря Бахмута для врага будет означать морально-политический перелом в войне.

Деоккупация города не будет иметь большого стратегического значения, но сильно ударит по репутации кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL заяввил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

По его словам, ранее враг пытался совершить контрнаступление, отодвинуть ВСУ или даже прорвать оборону в районе Купянска, но потерпел неудачу. Поэтому сейчас оккупанты концентрируют силы вблизи Авдеевки и Марьинки.

Кроме того, такими маневрами противник пытается отвлечь внимание Сил обороны от Бахмута.

"Этот населенный пункт для Путина фактически является моментом истины и имеет военно-политическое значение. Освобождение Бахмута будет означать перелом в войне, если еще не стратегический, то морально-политический. Поэтому Путин бросает все силы на Бахмут, на направление Авдеевки и Марьинки, чтобы мы снимали свои силы с Бахмутского направления и перекидывали на этот участок из-за угрозы прорыва", – объяснил Маломуж.

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Также он отметил, что из-за неудачи на Купянском и Бахмутском направлении Путин дал указание использовать еще один формат – начать наступательную операцию на Авдеевку, Марьинку и частично на Запорожском направлении. Для этого министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек существующие резервы кадровой новой армии, которая укомплектована и вооружена всего на 50%.

В то же время российские оккупанты пытаются не допустить усиления возможностей ВСУ на южном направлении.

"Имея очень четкий формат фронта на Авдеевско-Марьинском направлении, мы можем использовать дополнительные резервы для продвижения в районе Работиного, Вербового и Токмака. Враг предполагает, что мы не перекинем туда больших сил из Донецкого направления, что наши наступательные операции замедлятся. Враг рассчитывает, что Силы обороны не могут полностью перерезать логистику в районе Бахмута, перекрывая Токмак – очень важный центр логистики", – сказал Маломуж.

Генерал армии добавил, что потеря Токмака лишит врага возможности массово использовать огневые средства в Запорожской области, удерживать свои позиции и контратаковать.

"Не будет логистики, не будет поступления боеприпасов и живой силы, появится предпосылка для более плотного продвижения Сил обороны к морю – Мелитополь, Бердянск – и, конечно, создавать условия для мощного флангового удара по запорожской группировке врага, не имеющей поддержки", – заявил Маломуж.

Напомним, украинские военнослужащие продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. В течение 4 октября на фронте произошло 57 боевых столкновений.

Как сообщал OBOZREVATEL, задачей российской оккупационной армии в ближайшие недели может стать усиление позиций на юге Украины. В частности, речь идет о трех направлениях: Бердянск, Мелитополь, Волноваха.

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