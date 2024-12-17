Путин ищет "обходные пути": в ISW объяснили, что стоит за новыми заявлениями об "Орешнике"
Кремль, возможно, ищет обходные пути от своего продолжающегося бряцания ядерным оружием. Об этом свидетельствует постоянная зацикленность диктатора Владимира Путина на хваленой баллистической ракете "Орешник" и российских неядерных средствах сдерживания.
Заявлениями о "новейшем мощном оружии" он пытается сохранить свой авторитет в международном информационном пространстве. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).
Путин 16 декабря выступил на коллегии минобороны РФ и обсудил военные разработки в 2024 году, а также военные цели страны на 2025 год. В ходе этого спича диктатор заявил, якобы Россия развивает военные возможности и технологии наряду со своей ядерной триадой, и подчеркнул, что баллистическая ракета "Орешник" является ее "новым мощным оружием", которое она вскоре "начнет серийно производить".
Также Путин заявил, что если бы Россия использовала "Орешник" "комплексным образом" в тандеме с другими неядерными боеприпасами, то полученный удар был бы "сопоставим по мощности с применением ядерного оружия". Он утверждал, что "Орешник" не имеет ядерной боевой части и, следовательно, не создает ядерного заражения, подчеркнув, что неядерный характер ракеты "является очень важным элементом при принятии решения о том, какие средства вооруженной борьбы" будет использовать Россия.
"Ранее Путин высоко оценил технические характеристики баллистической ракеты "Орешник", в том числе сравнив ее с ядерным оружием или метеоритом с точки зрения ущерба, который она может нанести. Недавний его акцент на предполагаемой мощи ракеты примечателен и предполагает, что Кремль может искать отход от интенсивного бряцания ядерным оружием, которое он использовал до сих пор в войне", – говорится в сводке ISW.
Аналитики предполагают, что выступление Путина 16 декабря, его заявления на Совбезе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане (Казахстан) 28 ноября и речь в минобороны 22 ноября направлены на то, чтобы сделать "Орешник" оплотом российского неядерного сдерживания.
"Россия неоднократно прибегала к угрозе ядерного возмездия, чтобы заставить Украину и Запад к самосдерживанию, но действия Украины и Запада бросали вызов ядерному нарративу Кремля каждый раз, когда тот его использовал, постоянно подрывая самостоятельно определенные Россией пороги для использования ядерного оружия", – считают в ISW.
Ранее эксперты Института изучения войны уже оценили, что в возможностях "Орешника" нет ничего особенно нового, поэтому Путин, вероятно, превозносит технические характеристики этой ракеты, чтобы создать страх и неуверенность относительно ущерба, который она может нанести. В частности, оказать давление на партнеров Украины, чтобы заставить Киев ограничить удары по РФ из страха, что Кремль действительно нанесет заявленный "ответный удар".
"Путин, вероятно, представил "Орешник" как новый элемент в более широком наборе инструментов рефлексивного контроля. Ведь Кремль все больше смиряется с тем фактом, что нежелание Путина следовать намекам на ядерные угрозы обесценивает их, так что диктатору приходится искать риторический выход, чтобы сохранить свой авторитет в международном информационном пространстве", – заключили аналитики.
Как сообщал OBOZ.UA, израильский военный обозреватель Давид Шарп считает, что страна-террорист Россия действительно может повторно ударить по Украине "Орешником". В то же время он говорит, в таком решении Кремля будет не военный замысел, а попытка запугивания.
РФ впервые применила эту ракету для удара по Днепру 21 ноября, называя это ответом на украинские атаки по объектам в тылу России. В Пентагоне считают, что агрессор может повторить применение "Орешника" по Украине.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!