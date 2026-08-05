Путин сменил ключевых командующих армией РФ из-за провала наступления в Украине: что известно

Глава Кремля Владимир Путин сменил командующих российскими армейскими группировками в Украине. Один из военачальников фигурирует в деле о массовых убийствах в Буче.

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Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ. Кроме того, в ходе встречи глава Кремля назначил командующего Войсками беспилотных систем РФ.

Что известно

Согласно соответствующему указу, теперь группировкой "Центр", действующей в северо-западной и центральной частях Донецкой области, вместо Валерия Солодчука назначен генерал-полковник Андрей Иванов, бывший командующий группировкой "Восток".

Солодчук, причастный к военным преступлениям в Буче, в настоящее время отстранен от непосредственного управления войсками. Теперь он будет руководить объединенной Службой тыла Министерства обороны России.

В то же время командование группировкой "Восток", действующей на юге Донецкой области, Путин поручил начальнику штаба этого же подразделения Петру Болгаеву. Также Путин назначил командующим войсками беспилотных систем начальника штаба группировки "Центр" Дениса Лямина.

Главные истории дня

Кроме того, согласно решению министра обороны России Андрея Белоусова, генерал-полковник Александр Санчик будет отвечать за вопросы организации заказов на вооружение и технику, а заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко получил должность ответственного за развитие перспективного вооружения, военной и спецтехники.

На что надеется Кремль

Отметим, что агентство Reuters сообщало, что в российском Генштабе ещё в прошлом году обещали Путину прорыв фронта и оккупацию "пояса крепостей": Константиновки, Дружковки, Славянска и Краматорска. В этом году сроки сдвинулись сначала на осень, а затем – на конец года.

В свою очередь, OSINT-проект DeepState заявил, что в июле генералам Генштаба удалось взять под контроль лишь 88 кв. км украинской территории, в июне – 57 кв. км, а в мае российская армия потеряла 11 кв. км.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении численности армии, предусматривающий возвращение в состав Вооруженных сил военно-строительных подразделений, ликвидированных еще в 2006 году. Эксперты связывают такое решение с проблемами в сфере оборонного строительства и ростом претензий к подрядчикам Минобороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в России заявляют, что новой волны мобилизации не планируется, несмотря на распространение соответствующих сообщений в СМИ. В Госдуме утверждают, что такие заявления не соответствуют действительности и являются информационными вбросами.

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