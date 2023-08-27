Путин стремится истощить Украину затяжной войной, и ждет политических перемен на Западе – премьер Литвы

Главный военный преступник России Владимир Путин будет пытаться затянуть войну против Украины. Кремлевский убийца надеется, что в долгосрочной перспективе Запад ослабит военную помощь нашей стране.

Видео дня

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, существует вероятность, что российский диктатор таким образом может добиться своих целей. Об этом сообщает издание Delfi.

Глава правительства подчеркнула, что Путин будет продолжать стремиться ослабить Украину до тех пор, пока война не начнет беспокоить страны, которые помогают украинцам. Также Шимоните добавила, что главарь Кремля рассчитывает на смену власти на Западе и, как следствие, уменьшение военной помощи Украине.

"Эта стратегия ослабления, вероятно, попытается негативно повлиять на темпы и характер поддержки Украины. Потом придут политические партии, которые вообще не будут поддерживать Украину. И я вижу эту опасность вполне реальной", – подчеркнула Шимоните.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин готовится к еще более затяжной войне против Украины и рассчитывает, что у РФ будет преимущество в живой силе. Об этом свидетельствуют изменения в законе о мобилизации, принятые в России.

Напомним, руководство государства-террориста России продолжает придумывать способы, как загнать на войну против Украины еще больше пушечного мяса. В частности, диктатор Владимир Путин подписал закон, который повышает на пять лет возраст пребывания в запасе.

К слову, Вооруженные силы Украины прорвали самую сложную линию российской обороны на юге. Теперь продвижение наших защитников станет более быстрым.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование НАТО провело секретное совещание с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным на польской границе. Целью военного совета была перезагрузка военной стратегии Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!