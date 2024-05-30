'Путина нужно остановить': Порошенко назвал ключевые факторы для победы Украины в войне с Россией

Пятый президент Петр Порошенко назвал ключевые факторы, которые могут обеспечить скорейшую победу Украины в войне. По его словам, Запад должен передать необходимое оружие, финансовую поддержку, закрыть воздушное пространство и ввести "адские" санкции против РФ.

Такое мнение политик высказал в интервью болгарскому агентству BGNES Agency. "Мы хотим поставок оружия, закрытия воздушного пространства, адских санкций против России, финансовой поддержки Украины, чтобы победа была скорейшей", – сказал Порошенко.

Он добавил, что российскому диктатору Владимиру Путину на самом деле не нужны Крым и Донбасс.

"Какие доказательства? Он полностью разрушил Донбасс. Если вы сегодня увидите картину в Угледаре, Бахмуте, Авдеевке, Марьинке, Лисичанске, Северодонецке и других городах, то на этой территории нет жизни. Путин хочет уничтожить Украину, потому что ему даже сама Украина не нужна. Путин хочет доминирования во всей Европе.

По словам пятого президента Украины, однажды глава Кремля может сказать, что Болгария тоже когда-то была частью российской империи.

"В немецком городе Дрезден он служил, и он верит, что многие немцы в Дрездене примут Россию. Так же, как он ожидал, что кто-нибудь поприветствует его в Украине. Поэтому единственный урок, который мы должны извлечь, это то, что мы должны быть едиными, сильными и решительными. Мы не должны позволять Путину нас пугать и не должны ему доверять. Моя категоричная рекомендация Болгарии и нашим партнерам по НАТО – давайте остановим Путина в Украине. Давайте не будем останавливать это в других странах, будь то Болгария, Румыния или Польша", – сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным Reuters, Франция готовится отправить в Украину несколько сотен военных инструкторов. О своем решении Париж может объявить уже на следующей неделе.

– В правительстве Дании заявили о разрешении использовать ВСУ истребители F-16 для нанесения ударов по территории РФ. Такая позиция была утверждена датским парламентом.

– От Швеции Украина получит два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890, которые помогут усилить ПВО и боевые возможности. Они оснащены передовыми РЛС большой дальности для отслеживания истребителей, вертолетов, крылатых ракет и морских целей.

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