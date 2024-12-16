Россияне применяли химическое оружие около пяти тысяч раз, а БПЛА изменили ход боевых действий: какие особенности войны между Украиной и РФ

Освободительную войну с российским агрессором, которую ведет Украина, многие называют первой в мире войной технологий. Справедливо указывая на массовое применение БПЛА (в том числе с элементами искусственного интеллекта), и других роботизированных систем. Но и сейчас огромную роль в ходе боев играют силы и средства, которые начали применяться еще более ста лет назад в Первой мировой войне, и которые считаются "второстепенными". Подробности рассказывает OBOZ.UA.

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Мины не стоит сбрасывать со счетов – дешево и сердито

Еще в самом начале полномасштабной войны в ходе уничтожения вражеских танков и другой бронетехники отлично проявили себя американские "Джавелины", украинские "Стугны-П" и другие современные противотанковые ракетные комплексы.

Чуть позже настоящим кошмаром для тяжелой техники агрессора стали fpv-дроны, сбрасывающую на врага боезаряды. (Россияне даже начали устанавливать на башни танков металлические и деревянные клетки, которые наши бойцы прозвали "курятниками"). Но не стоит забывать и о проверенных временем обычных минах.

"По итогам 2024 года потери российской бронетехники на наших минных заграждениях составили порядка 20%. Аналогичную цифру можно привести и касательно личного состава российских войск, которые подрывались на противопехотных минах", – рассказал в ходе брифинга для журналистов заместитель начальника управления инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ Владимир Гусар.

Надо отметить, что силы поддержки ВСУ – относительно новая структура, созданная в феврале 2020 года. Она объединяет под своим командованием войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ), инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, а также военно-топографическую и гидрометеорологическую службы.

За три года РФ почти пять тысяч раз применяла химические вещества

Что касается химического оружия и химических веществ, которые, как и мины, впервые были применены в ходе Первой мировой войны (1914-1918 годы), то его использование сейчас одностороннее. Россияне его активно применяют, мы – нет.

"С начала полномасштабного российского военного вторжения было зафиксировано более 4800 случаев применения против ВСУ опасных химических веществ, в том числе слезоточивых газов CS и CN, которые обычно используют для борьбы с массовыми беспорядками, разгона демонстраций", – сказал начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты Командования сил поддержки ВСУ Артем Власюк.

Он отметил, что использование таких средств при ведении боевых действий является нарушением правил ведения войны, что отражено в положениях Конвенции о химическом оружии. И Украина эту Конвенцию соблюдает.

С начала полномасштабного российского вторжения с отравлением химическими веществами, которые применяет агрессор, госпитализировано более двух тысяч украинских военных.

"Только в ноябре было зафиксировано около 170 случаев использования химических веществ со стороны россиян. Но в настоящее время интенсивность применения гранат с CS и CN, которые есть в вооруженных силах РФ, несколько снижается: температура окружающей среды падает, и эффективность от взрыва таких средств уменьшается", – сказал Артем Власюк.

Проблем со строительством фортификационных сооружений сейчас нет

В 2024 году Кабинет министров Украины профинансировал строительство фортификационных сооружений третьей линии обороны на 40 млрд гривен.

"На сегодняшний день проблем с фортификационными сооружениями на любом направлении у нас нет. Осуществляется снабжение всеми необходимыми строительными материалами подразделений, находящихся на передовой, идет строительство на других рубежах", – сказал Владимир Гусар.

Как он отметил, планирование фортификационных работ в какой-то мере начинается снизу вверх. "Командиры на местах понимают ситуацию, информацию доносят до командира бригады. Но последнее решение – что и как строить, только за ним", – подчеркивает замначальника управления инженерных войск.

Если говорить об обеспечении безопасности приграничных и прифронтовых регионов, то оборонительные укрепления для защиты от возможных атак противника возводят местные власти, сотрудничая с военными.

Кстати, после того, как Силы обороны Украины вошли на территорию Курской области, образовалась определенная "зона безопасности". Как рассказывает OBOZ.UA спикер Государственной пограничной службы Андрея Демченко, сейчас строить укрепления непосредственно по линии границы стало гораздо легче. Ведь пока на границе ведутся активные боевые действия, делать это практически невозможно.