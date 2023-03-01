Пытались скрыться: у границы с Молдовой со стрельбой задержали группу мужчин. Фото

Вечером 28 февраля в Одесской области задержали группу мужчин, которые пытались незаконно покинуть пределы Украины. Задержанные объяснили, что планировали попасть в Молдову незаконным способом из-за ограничений в выезде во время военного положения и всеобщей мобилизации.

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Уклонистов задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Группа беглецов спланировала свой побег из страны ночью в надежде остаться незамеченными. Правонарушителями оказались местные жители одного из населённых пунктов Одесской области.

Пограничники отдела "Фараоновка" обнаружили беглецов с помощью тепловизионного прибора и потребовали остановиться. Нарушители проигнорировали требования правоохранителей и стали дальше убегать. Остановились мужчины лишь после того, как пограничники сделали предупредительные выстрелы.

В настоящее время правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ст. 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы" КУоАП. Дальнейшую судьбу нарушителей будет решать суд.

Напомним, правоохранители разоблачили работников 5 столичных медучреждений, организовавших схему переправки уклонистов за границу. Стоимость "справки" с фальшивым диагнозом составляла 3 тыс. долларов США с человека.

Ранее сообщалось, что граждане Украины, уклоняющиеся от призыва на срочную военную службу, призыва по мобилизации, воинского учета или специальных сборов во время военного положения, могут нести как административную, так и уголовную ответственность. Максимальным наказанием за такое правонарушение может быть лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ограниченная непригодность не является основанием для отсрочки от мобилизации или освобождения от прохождения военной службы, но есть свои особенности. Наше издание собрало разъяснение о том, что означает ограниченная пригодность и отправляют ли таких украинцев воевать на первую линию фронта;

– законодательство Украины четко определяет перечень категорий, имеющих право на отсрочку, хотя воспользоваться ею действительно не всегда просто. Поэтому если потенциальный призывник хочет воспользоваться своим правом на нее, в том числе по состоянию здоровья, нужно еще доказать, что оно у него есть.

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