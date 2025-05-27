Пытаются 'залететь' на мотоциклах: в ГПСУ рассказали об опасной тактике врага в Сумской области. Карта

На Сумском направлении российские войска все активнее используют тактику малых штурмовых групп. Оккупанты пытаются прорываться вглубь Украины не только пешком, но и на квадроциклах и мотоциклах, чтобы молниеносно проникнуть на территорию Украины.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии украинским СМИ. Цель таких прорывов – захватить плацдарм, окопаться и ждать подкрепления для того, чтобы уже большими силами вести бои на территории Украины.

По словам Демченко, наиболее активные действия таких вражеских групп фиксируют в районах населенных пунктов Басовка и Журавка. Но теперь россияне расширяют географию атак - пытаются действовать также в направлении Веселовки и Владимировки.

"Это постоянные действия противника. Сейчас видим, что они пытаются расширить эту зону. Если раньше было Новенькое, дальше - направление населенного пункта Басовка, Журавка, то сейчас, к сожалению, фиксируем подобное еще на двух направлениях населенных пунктов", – сказал Демченко.

Такие попытки продолжаются не первую неделю, хотя украинские Силы обороны наносят врагу существенные потери. Кроме наземных атак, российские войска ежедневно обстреливают приграничье из артиллерии, применяют дроны и авиацию.

Особенно активно на Сумщине действуют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) - как на севере области, ближе к Черниговщине, так и южнее, ближе к Харьковщине. В центральной части приграничья тактика небольших групп остается неизменной.

"Силы обороны Украины и пограничные подразделения максимально используют все имеющееся вооружение, чтобы уничтожать эти группы - как те, что переходят линию госграницы, так и те, которые мы обнаруживаем еще на подступах к нашей границе", – сказал спикер ГПСУ.

Напомним, что страна-террорист продолжает ежедневно совершать военные преступления на территории Украины, убивая гражданское население. В понедельник, 26 мая, Россия обстреляла село на Сумщине кассетными боеприпасами. Погибла женщина.

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора РФ расширяют направления штурмов на Сумщине. Оккупанты активизируют попытки прорыва украинской обороны малыми группами, пытаясь захватить Владимировку и Веселовку.

Как сообщал OBOZ.UA, российские "военкоры" распространили фейк о якобы захвате Юнаковки. Силы обороны Украины категорически опровергли эти фейковые сообщения. Они отметили, что населенный пункт остается под контролем Украины, а такие заявления - часть информационной войны агрессора.

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