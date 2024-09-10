"Работаем в нужном направлении": Заблоцкий рассказал об эффекте от ударов по Крыму и указал на важный нюанс

У Российской Федерации на Крымском направлении сейчас находится относительно небольшое количество оккупационных войск – около 10 тысяч. Потенциальную оборону Крыма противник сможет вести тактикой небольших групп; ситуация для россиян будет сложнее, если Силы обороны превратят полуостров в "остров", то есть перережут врагу выходы на материк.

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Ситуацию на юге Украины в интервью OBOZ.UA прокомментировал военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express и капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий. Он отметил, что 10 тысяч оккупантов – это мало для обороны такой территории.

"Хотя в истории был пример белогвардейского генерала Якова Слащева. В 1919-1920 году он удержал Крымский перешеек благодаря тому, что маневрировал небольшим количеством войск по основным направлениям. Он пропускал противника в определенные районы, а затем уничтожал короткими контрударами и огневым воздействием. У него было очень мало войск, вражеская армия преобладала в живой силе и вооружении, тем не менее Крым удержали, в частности, благодаря флоту со стороны Азовского моря.

Противник может попытаться это сделать и сейчас. А мы, возможно, имеем свои меры, свои планы, чтобы наше наступление было неожиданным", – предположил эксперт.

Россияне боятся активных действий Украины на этом направлении. Они создали систему обороны, заминировали вероятные пути проникновения со стороны суши.

"Но это не значит, что это поможет. Ведь все, что делает один человек, может быть нарушено другим человеком", – подчеркнул Заблоцкий.

По его словам, украинская морская пехота укрепляет свои силы, наращивает количество воинов, получила достаточно большое количество десантных катеров.

"Речь идет как минимум о десантах на левом берегу Днепра. Возможно, будут десанты и с морской стороны. Это означает создание для противника угрозы с обеих сторон. Чтобы отбиться, чтобы маневрировать уже на полуострове, нужно иметь какие-то силы, какие-то. Напомню, на севере и западе Крыма у врага нет никаких средств ПВО, все они были выбиты", – считает обозреватель Defense Express.

Украина активно бьет по аэродромам российских захватчиков в оккупированном Крыму, логистическим центрам, по центрам коммуникации, штабам, складам.

"Соответственно, противник выводит оттуда все, что может. Но чтобы эвакуировать все, ему нужен тот же Керченский мост или паром. Проблема станет еще больше, если мы превратим Крым в остров, перережем для врага выходы на материк", – объяснил он.

"Мы работаем в нужном направлении. Это сложно, но успехи есть, и они очевидны", – подытожил Заблоцкий.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) высказал мнение, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области – это попытка отвлечь войска РФ и показать "бессилие центральных московских властей". Преступник ожидает, что, возможно, Силы обороны осенью организуют контрнаступление на Крымском или нижне-Днепровском направлении.

– По территории Крыма наши воины впервые применили отечественную ракету-дрон "Паляниця". Это произошло в августе 2024 года; операция была успешной.

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