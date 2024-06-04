Работает 'Месть': пограничники показали, как дронами уничтожают вражеские позиции и логистику. Видео

Пограничники бригады "Месть" нанесли очередные потери российским оккупантам на Бахмутском направлении в Донецкой области. Речь идет, в частности, о двух транспортных средствах, двух складах БК и ряде единиц вооружения.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram Госпогранслужбы. По врагу отработали дроны украинских защитников.

"За 2 суток операторы беспилотников ГПСУ на Бахмутском направлении отминусовали: два транспортных средства, пушку МТ-12, 120 мм миномет, две 122-мм гаубицы Д-30 и два полевых состава боекомплектов противника", – говорится в сообщении.

Напомним, бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали кадры поражения сил и средств врага с помощью FPV-дронов. Во время боевых задач воины уничтожили машины с оккупантами и их вооружение. На кадрах зафиксированы мощные попадания маленьких дронов по российским минометам, машинам и скоплению захватчиков.

Также украинские пограничники устроили "бавовну" оккупантам на Харьковщине с помощью FPV-дрона. На опубликованных кадрах видно сооружение, где пытались скрыться российские военные, а также момент попадания по нему украинского беспилотника.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 1 или 2 июня Силы обороны Украины разгромили российскую батарею ПВО С-300/400 в Белгородской области РФ. Пропагандисты сразу заявили, что по технике нанесли удары с помощью американской реактивной артиллерийской системы M142 HIMARS.

– Оккупанты продолжают нести значительные потери на войне против нашего государства. За прошедшую неделю (с 27 мая по 2 июня) Силы обороны Украины уничтожили 8790 захватчиков и сотни единиц техники.

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