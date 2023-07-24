Работает миномет: под Бахмутом украинские пограничники превращают вражеские блиндажи в братские могилы. Видео

Украинские защитники из Государственной пограничной службы показали новое видео уничтожения вражеской живой силы в районе Бахмута Донецкой области. По окопам российских оккупантов наши воины отработали из миномета.

Видео дня

Ролик был обнародовал в Facebook-аккаунте ГПСУ в понедельник, 24 июля. Кадры сняты украинским дроном, который с воздуха помогал корректировать выстрелы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В результате этих ударов "двухсотыми" стали три захватчика, еще пять получили ранения.

В ГПСУ пошутили, что пограничники-минометчики "превращают вражеские блиндажи в братские могилы".

"Похоронили трех [оккупантов], еще пять – одной ногой в гробу", – подписала видео пресс-служба.

На записи видно, что окопы военнослужащие РФ разместили в лесопосадке. Это не помешало защитникам Украины найти блиндажи захватчиков и разгромить их. Оккупантам, судя по видео, отправили три взрывных "подарка".

Как писал OBOZREVATEL:

– 22 июля стало известно, что Силы обороны Украины в районе Бахмута ранили известного сепаратиста и депутата Госдумы РФ Александра Бородая. Ранее он был т.н. главой "совета министров" террористической "ДНР".

– В ноябре 2022 года Бородай едва не подорвался на мине, проезжая на своем внедорожнике по временно оккупированной Херсонской области. Однако вместо боевика на мину попал его приспешник, который ехал в колоне первым.

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