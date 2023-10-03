Работает Отдельная президентская бригада: Сырский показал, как снайперы ВСУ уничтожили двух россиян с дистанции 1500 метров. Видео
Украинские защитники продолжают наносить значительные потери российским оккупантам. Снайперы Вооруженных сил Украины уничтожили двух россиян с дистанции 1500 метров.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он также опубликовал в своем Telegram-канале соответствующее видео.
"Группа "Призрак" Отдельной президентской бригады им. Гетьмана Богдана Хмельницкого уничтожает двух россиян с дистанции 1500 метров. Слава героям!" – говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники работали по винтовке BARRET MRAD 338.
Следует добавить, что разработка винтовки началась в конце 2009 года. В 2015 году винтовка Barrett MRAD поступила на вооружение Сил специальных операций армии Норвегии и Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Ранее на Бахмутском направлении снайпер "демилитаризировал" захватчика с расстояния почти в 1 километр.
Напомним, украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта-пулеметчика, находившегося от него на расстоянии 880 метров. Наблюдение за противником и момент выстрела воин снял на камеру.
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