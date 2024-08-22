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Работала боевая авиация: Олещук показал уничтожение мостовых переправ врага на Курщине. Видео

Анна Паскевич
War
1 минута
627
Работала боевая авиация: Олещук показал уничтожение мостовых переправ врага на Курщине. Видео

Летчики тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны успешно уничтожили два моста в Курской области РФ. Украинские защитники применили корректируемые авиационные бомбы (КАБы).

Видео дня

Видео ударов 22 августа обнародовал командующий Воздушными силами Николай Олещук. "Летчики тактической авиации Воздушных сил вместе с побратимами других родов и видов войск Сил обороны успешно разносят логистические сообщения в Курской области", – написал он.

На видео показан результат боевой работы авиации КАБами по двум мостовым переправам, отметил Олещук.

Работала боевая авиация: Олещук показал уничтожение мостовых переправ врага на Курщине. Видео

По его словам, удары были нанесены в "20-х числах августа 2024 года".

Работала боевая авиация: Олещук показал уничтожение мостовых переправ врага на Курщине. Видео

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