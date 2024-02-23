Работала бригада 'Месть': защитники Украины уничтожили склад БК врага и превратили российскую технику в металлолом. Видео

Бригада "Месть" Гвардии Наступления уничтожила на Бахмутском направлении ряд вражеских целей. Под "раздачу" попали, в частности, состав боекомплекта и несколько оккупантов.

Кроме того, уничтожена противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", многоцелевой тягач легкий бронированный (МТ-ЛБ), три 120-миллиметровых миномета и БТР-82. Эффектное видео показали в Telegram Государственной пограничной службы.

Напомним, ранее на Харьковщине украинские пограничники разбили вражеский блиндаж с помощью FPV-дрона. Единственным ударом бойцы превратили укрытие в могилу для захватчиков.

А пограничники "Стальной Границы" уничтожили "глаза" российских оккупантов на Харьковском направлении. Речь идет о новейшем вражеском оптико-электронном комплексе "Ирония-М" и комплексе дальнего визуального наблюдения "Муром-П". Удары по вражеской технике нанесли с помощью FPV-дронов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что на протяжении 22 февраля российские оккупационные войска несколько продвинулись северо-западнее Бахмута – в районе Богдановки. Также захватчики кичатся якобы достигнутыми успехами под Авдеевкой, однако доказательств продвижения не приводят.

– В 3-й штурмовой бригаде показали, как охотились на врага во время боев за Авдеевку. Дроны-камикадзе под искусным управлением украинских операторов превращали вражескую бронетехнику в металлолом, а оккупантов – в "хороших русских".