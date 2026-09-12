Работала на железной дороге 18 лет: появились подробности о проводнице, которую РФ убила ударом по поезду Днепр – Запорожье. Фото

8 сентября российские войска нанесли прицельный удар дроном по пассажирскому поезду сообщением Днепр – Запорожье. Тогда в результате вражеской атаки погибла проводница Людмила Осипова, посвятившая работе на железной дороге 18 лет своей жизни.

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В тот страшный день женщина до последнего выполняла свои служебные обязанности, она получила травмы, несовместимые с жизнью. О погибшей железнодорожнице рассказали на сайте "Укрзалізниці" "Залізна родина".

Что известно о Людмиле Осиповой, которую убила Россия

"8 сентября 2026 года железнодорожная семья Приднепровья и всей Украины понесла болезненную и невосполнимую утрату. На станции Вольнянск в результате вражеского удара беспилотного летательного аппарата по пригородному электропоезду № 861 маршрутом Днепр – Запорожье трагически погибла проводница пассажирского вагона Людмила Николаевна Осипова", – отметили в УЗ.

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В компании рассказали, что женщина родилась 23 июля 1961 года в городе Енакиево Донецкой области.

"Свою судьбу она сознательно связала со стальными рельсами, посвятив железнодорожному транспорту 18 лет жизни. Работая проводником в поездах местного сообщения производственного структурного подразделения "Днепровское моторвагонное депо" филиала "Пригородная пассажирская компания" АО "Укрзалізниця", она ежедневно дарила пассажирам внимание, уют и заботу", – говорится в сообщении.

Коллеги говорят: в памяти Людмила Николаевна останется как "исключительно дисциплинированная, прилежная и ответственная сотрудница, которая безупречно выполняла свои служебные обязанности".

"Она была искренней, доброжелательной коллегой, чей опыт и профессиональная культура вызывали искреннее уважение товарищей по поездной бригаде", – говорят о погибшей коллеге в УЗ.

8 сентября, после российского удара по электропоезду, железнодорожники организовали эвакуацию пассажиров и сотрудников.

"Людмила Николаевна до последней минуты находилась на рабочем месте в хвостовом вагоне поезда, выполнив свой долг железнодорожника. Она получила травмы, несовместимые с жизнью", – рассказали в УЗ.

Без матери остались двое детей Людмилы Осиповой – дочь Наталья и сын Александр, а без бабушки – любимые внук и внучка.

"Коллектив производственного структурного подразделения "Днепровское моторвагонное депо"" филиала "Пригородная пассажирская компания" АО "Укрзалізниця" выражает самые глубокие и искренние соболезнования дочери, сыну, внукам, всем родным, близким и коллегам Людмилы Осиповой. Склоняем головы в скорби перед памятью нашей коллеги. Она навсегда останется в наших сердцах как образец преданности своему делу и гражданского мужества", – отмечается в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 сентября Россия атаковала железную дорогу на Запорожье, погибла проводница.

Перед этим ударом в тот же день россияне атаковали пригородный дизель-поезд в Сумской области. Возник пожар, были погибшие и много пострадавших.

А уже на следующий день, 9 сентября, Россия нанесла удар дроном по поезду в Харьковской области. Там также были раненые.

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