'Работали все пушки': артиллеристы 'Азова' рассказали о боях под Нью-Йорком. Видео

Украинский город Нью-Йорк Донецкой области, частично оккупированный российскими силами в сентябре, стал местом жестоких боев, где военные 12-й бригады НГУ "Азов" ведут постоянную борьбу за оборону позиций. Артиллеристы этой бригады, воюющие в окрестностях города, рассказали о своей боевой жизни и вызовах, с которыми сталкиваются каждый день.

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Об этом они рассказали проекту "Украинский Свидетель". Командир пушки с позывным "Вернер" отметил, что их день начинается с команды "до боя!".

На позициях они используют американскую гаубицу M101, выпущенную еще в 1943 году. Несмотря на свой возраст, это оружие показало свою эффективность, позволяя артиллеристам наносить сокрушительные удары по врагу.

"Калибр работает по пехоте и для прикрытия наших бойцов", – отметил Вернер.

По его словам, противники на этом направлении преимущественно из числа так называемых ЛДНР, и постоянно пытаются прорвать украинскую оборону.

Военные рассказывают о массированных утренних штурмах, во время которых задействованы все пушки. В таких битвах враг непрестанно использует как живую силу, так и технику.

"Против нас здесь стоят бригады, сформированные из жителей т.н. ЛДНР. Сегодня утром был массированный штурм, работали все орудия. А сейчас – обыденная работа. В этом направлении врага очень много, он постоянно пытается прорваться. Штурм может быть утром, вечером, а днем здесь постоянное движение, прилеты. Россияне обстреливают КАБами тыловые города", – рассказал защитник.

Военный с позывным "Мел", отвечающий за подзарядку пушки, рассказал, что оккупанты значительно эволюционировали.

"Противник развивается. Они понимают, что техника – это не всегда хорошо", – сказал он.

По его наблюдениям, российские военные часто формируют свои подразделения из жителей бедных регионов, основным мотивом которых является заработок.

"Мэл" также выразил надежду на возвращение собратьев, которые до сих пор находятся в российском плену. Он считает, что украинское общество должно помнить о тех, кто рисковал жизнью ради защиты страны.

"Наши бойцы мотивированы вернуть свое. Проблема в том, что люди не хотят слышать правду, находятся в своем вакууме. У тебя такая ситуация в стране, так чего ты ждешь? Что тебя увлекут полностью? Это уже повод взять в руки оружие и защищать собственную страну. В русском плену до сих пор находятся молодые ребята, нужно давать этому огласку и возвращать их домой. Я не знаю, где еще можно получить тот опыт, который они получили в плену. Сколько парней улетели защищать Мариуполь! И это сработало – забрали тяжелых раненых. Только так мы должны в дальнейшем пытаться перехитрить врага. Находить щели, чтобы побеждать их не количеством, а качеством и грамотными действиями. Это не трудно – пойти на акцию и напомнить о людях, которые отдавали за вас жизнь. Они заслуживают того, чтобы их вытащили", – сказал он.

Напомним, российские террористы снова в упор расстреляли украинских военных. Это произошло в Нью-Йорке на Донетчине. На очередное преступление российских оккупантов уже отреагировал омбудсман Дмитрий Лубинец. Он отметил, что казни россиянами украинских пленных – это военные преступления.

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