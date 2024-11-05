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"Работали все пушки": артиллеристы "Азова" рассказали о боях под Нью-Йорком. Видео

Ольга Ганюкова
War
3 минуты
6,2 т.
'Работали все пушки': артиллеристы 'Азова' рассказали о боях под Нью-Йорком. Видео

Украинский город Нью-Йорк Донецкой области, частично оккупированный российскими силами в сентябре, стал местом жестоких боев, где военные 12-й бригады НГУ "Азов" ведут постоянную борьбу за оборону позиций. Артиллеристы этой бригады, воюющие в окрестностях города, рассказали о своей боевой жизни и вызовах, с которыми сталкиваются каждый день.

Видео дня

Об этом они рассказали проекту "Украинский Свидетель". Командир пушки с позывным "Вернер" отметил, что их день начинается с команды "до боя!".

На позициях они используют американскую гаубицу M101, выпущенную еще в 1943 году. Несмотря на свой возраст, это оружие показало свою эффективность, позволяя артиллеристам наносить сокрушительные удары по врагу.

"Калибр работает по пехоте и для прикрытия наших бойцов", – отметил Вернер.

По его словам, противники на этом направлении преимущественно из числа так называемых ЛДНР, и постоянно пытаются прорвать украинскую оборону.

Военные рассказывают о массированных утренних штурмах, во время которых задействованы все пушки. В таких битвах враг непрестанно использует как живую силу, так и технику.

"Против нас здесь стоят бригады, сформированные из жителей т.н. ЛДНР. Сегодня утром был массированный штурм, работали все орудия. А сейчас – обыденная работа. В этом направлении врага очень много, он постоянно пытается прорваться. Штурм может быть утром, вечером, а днем здесь постоянное движение, прилеты. Россияне обстреливают КАБами тыловые города", – рассказал защитник.

"Работали все пушки": артиллеристы "Азова" рассказали о боях под Нью-Йорком. Видео

Военный с позывным "Мел", отвечающий за подзарядку пушки, рассказал, что оккупанты значительно эволюционировали.

"Противник развивается. Они понимают, что техника – это не всегда хорошо", – сказал он.

По его наблюдениям, российские военные часто формируют свои подразделения из жителей бедных регионов, основным мотивом которых является заработок.

"Работали все пушки": артиллеристы "Азова" рассказали о боях под Нью-Йорком. Видео

"Мэл" также выразил надежду на возвращение собратьев, которые до сих пор находятся в российском плену. Он считает, что украинское общество должно помнить о тех, кто рисковал жизнью ради защиты страны.

"Наши бойцы мотивированы вернуть свое. Проблема в том, что люди не хотят слышать правду, находятся в своем вакууме. У тебя такая ситуация в стране, так чего ты ждешь? Что тебя увлекут полностью? Это уже повод взять в руки оружие и защищать собственную страну. В русском плену до сих пор находятся молодые ребята, нужно давать этому огласку и возвращать их домой. Я не знаю, где еще можно получить тот опыт, который они получили в плену. Сколько парней улетели защищать Мариуполь! И это сработало – забрали тяжелых раненых. Только так мы должны в дальнейшем пытаться перехитрить врага. Находить щели, чтобы побеждать их не количеством, а качеством и грамотными действиями. Это не трудно – пойти на акцию и напомнить о людях, которые отдавали за вас жизнь. Они заслуживают того, чтобы их вытащили", – сказал он.

"Работали все пушки": артиллеристы "Азова" рассказали о боях под Нью-Йорком. Видео

Напомним, российские террористы снова в упор расстреляли украинских военных. Это произошло в Нью-Йорке на Донетчине. На очередное преступление российских оккупантов уже отреагировал омбудсман Дмитрий Лубинец. Он отметил, что казни россиянами украинских пленных – это военные преступления.

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