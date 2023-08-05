Ракетная опасность: во многих областях Украины объявлена воздушная тревога

Ранним утром 5 августа в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Над морем поднялась вражеская авиация, угрожающая нанесением ракетного удара по стране.

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Об этом предупредили мониторинговые каналы. В зоне риска находится 9 регионов.

Уточняется, что вражеские самолеты Ту-22м3 поднялись с аэродрома Моздок в Северной Осетии (Россия). Возможны пуски ракет Х-22, предупредили мониторинговые каналы.

Напомним: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат оценил ракетный потенциал страны-агрессора РФ. По его словам, более рационально для Украины уничтожать пусковые установки врага, с помощью которых он этими ракетами атакует наши города и села. Для этого нужно иметь соответствующее вооружение. Эти установки могут быть как наземные, так и надводные, поэтому необходимо иметь средства для ударов по ним.

Игнат объяснил, что оккупационные войска России в последнее время стали чаще поднимать в воздух истребители МиГ-31К, чтобы держать украинцев в напряжении. Эти самолеты являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые ВСУ пока не могут сбивать.

Однако, как предостерег Игнат, далеко не все полеты на МиГ-31К – тренировочные. Во время последней массированной ракетной атаки россияне запустили сразу 4 "Кинжала".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 августа оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на населенный пункт Одрадокаменка Херсонской области. В результате инцидента получил ранения один человек;

– в британской разведке указали, что Россия продолжает обстрелы портов на реке Дунай в непосредственной близости от границы Румынии, страны НАТО, однако применяет для этого не свои ракеты, а иранские беспилотники, которые считают более точными. Таким образом, РФ пытается уменьшить риск эскалации со страной-соседкой Украины.

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