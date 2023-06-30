Ракеты для ПВО и снаряды: Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине

Дания намерена предоставить Украине новый пакет военной помощи. Этот пакет, в частности, будет включать ракеты для систем противовоздушной обороны.

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Об этом сообщили на сайте датского министерства обороны. В частности, правительство Дании готово выделить 1,3 млрд крон (более 7 млрд гривен) для военной помощи Украине.

В рамках этого пакета помощи предполагается предоставление ракет для систем противовоздушной обороны, машин для разминирования, а также финансирование совместных закупок боеприпасов с Европейским Союзом. Более подробную информацию о конкретных составляющих пакета не разглашают.

"Очень важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Это большая и важная помощь, которую мы среди прочего составили на основе пожеланий и потребностей Украины, которая должна поддерживать продолжающуюся оборонительную борьбу против вторжения российских войск", – заявил и. о. министра обороны Королевства Дания Троэльс Лунд Поульсен.

По словам министра обороны, на совместные закупки боеприпасов для Украины Дания выделила 300 млн крон.

"Международное сотрудничество крайне необходимо для постоянной поддержки борьбы украинцев за свободу. К сожалению, кажется, что война затягивается, и посредством многочисленных пожертвований мы и наши союзники посылаем сильный сигнал о том, что мы поддерживаем украинцев в долгосрочной перспективе", – добавил Поульсен.

Ранее сообщалось, что Пентагон готов передать американские ракеты ATACMS, необходимые Украине для успешных шагов в контрнаступлении, уже в ближайшее время. Буквально документ находится на подписании в Белом доме у самого президента США Джо Байдена.

Также в США рассматривают возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов, о чем могут официально заявить в начале следующего месяца. В частности, рассматривается возможность предоставления Украине усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICMs).