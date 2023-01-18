Раненых 'вагнеровцев' лечат в российской клинике, связанной с дочерью Путина. Фото

Наемники ЧВК "Вагнер" проходят лечение в частном медицинском учреждении "Мой медицинский центр" в Санкт-Петербурге. Данная клиника имеет отношение к ближайшему другу президента РФ миллиардеру Юрию Ковальчуку и дочери Путина Марии Воронцовой.

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Об этом сообщило издание Радио Свобода. Такой вывод был сделан на основании изучения фотографии, на которых запечатлены "вагнеровцы" на фоне стен элитной клиники.

Сегодня, 18 января в сети появились кадры, на которых видно, как Евгений Пригожин посещает раненных "вагнеровцев" в больнице. Под видео сказано, что он находится в одной из клиник Санкт-Петербурга.

Журналистам удалось выяснить, что кадры встречи руководителя ЧВК "Вагнер" с его ранеными наемниками были получены в бывшей клинике "СОГАЗ". В связи с санкциями медицинскому учреждению пришлось провести ребрендинг. Поэтому в августе 2022 года новыми владельцами клиники стали менеджеры АО "Номеко", компании-партнера страховой группы "СОГАЗ", руководителем остался все тот же Владислав Баранов.

Именно через Баранова данная больница напрямую связана с дочерью президента России, ведь Мария Воронцова по документам является акционером компании "Номеко".

Как сообщал OBOZREVATEL, российская частная военная компания "Вагнер" начала третью волну вербовки заключенных в тюрьмах РФ на войну против Украины. Теперь они набирает наемников и из числа женщин-заключенных.

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