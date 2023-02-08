Расплата догнала: от ранения в голову скончался террорист, устроивший циничное выступление с ''черепом защитника Мариуполя''

Российский оккупант Игорь Мангушев, "прославившийся" циничным выступлением с "черепом защитника Мариуполя", умер ранним утром 8 февраля. Несколько дней назад он получил пулю в голову в тыловой Кадиевке Луганской области.

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О смерти оккупанта сообщил российский пропагандист Юрий Котенок. Выстрел практически в упор в затылок Мангушеву, как сообщалось ранее, могли сделать "кадыровцы".

"Игорь Мангушев с позывным "Берег" скончался от последствий огнестрельного ранения в голову, полученного несколькими днями ранее. Смерть наступила около шести утра", - написал пропагандист РФ Котенок.

Напомним, о том, что Мангушев с пулей в голове угодил в больницу в Кадиевке, стало известно 4 февраля.

"Помните выродка и садиста Игоря Мангушева (позывной "Берег"), который выступал с черепом убитого украинского военного из Мариуполя? Так вот, выступление с чужим черепом принесло несчастье. Мангушеву прострелили его собственный череп. Пока жив, но с таким ранением перспективы неважные", – писал тогда украинский журналист Казанский.

По его (и не только) данным, Мангушев приехал в тыловую Кадиевку "развеятся" - и там его настигла карма. Причиной того, что ему прострелили голову, назывался конфликт с другими оккупантами, не исключено, что с "кадыровцами"

Сами пропагандисты и оккупанты требовали "расследования" и "надлежащей медицинской помощи" - и констатировали, что оккупационные "власти" искать виновных не спешили. По поводу же состояния Мангушева - самым позитивным для него вариантом назывался остаток жизни в виде "овоща".

Оккупант и пропагандист Мангушев был связан с националистическими организациями РФ, а также с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. В составе одной из российских ЧВК он воевал против Украины еще с 2014 года.

Однако всемирная "слава" догнала его в 2022-м, когда в одном и ночных клубов он выступил на сцене с отвратительным "стендапом". Мангушев дегуманизировал украинцев, призывал уничтожить весь народ и саму "идею" украинского государства и кичился тем, что убивал украинских воинов. Особую мерзость происходящему придало то, что свою "речь" он толкал, держа в руках человеческий череп, по его словам, якобы принадлежавший убитому им защитнику Мариуполя.

После появления этого видео в сети, Украина обратилась по этому поводу в ООН, а многие политики в разных странах высказались о происходящем, как о подтверждении истинных целей РФ в агрессии против Украины.

Символично, что жизнь преступника оборвала именно российская пуля, загнанная ему в череп.