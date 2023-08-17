Разбитые дома и безлюдные улицы: как выглядит прифронтовой поселок Нью-Йорк на Донбассе. Видео

В прифронтовом поселке Нью-Йорк Донецкой области сейчас можно увидеть разбитые постоянными прилетами дома и почти пустые улицы. В населенном пункте изредка можно встретить гражданских прохожих и украинских военных.

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Кадры из поселка были опубликованы в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Нью-Йорк расположен рядом с Горловкой, оккупированной россиянами с 2014 года.

Именно над Горловкой в относительно безопасной для себя зоне взлетают российские самолеты, которые затем сбрасывают на Нью-Йорк авиабомбы весом от 250 килограммов взрывчатки до полутонны. По словам наших воинов, враг разрушает этот небольшой поселок улица за улицей. Такую тактику РФ уже демонстрировала в Попасной, Бахмуте и других городах.

В Нью-Йорке остаются около тысячи гражданских, в том числе дети, они живут в условиях постоянной опасности. Каждую неделю как там, так и в соседнем Торецке есть погибшие мирные жители.

За счет особенностей местности и хорошо отлаженной обороны Нью-Йорк эффективно прикрывает значительный участок фронта и не дает врагу выйти на Торецк и Константиновку. Ситуация там относительно стабильная.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная армия России 21 июля снова атаковала мирных жителей в Донецкой области Украины. Захватчики атаковали населенный пункт Нью-Йорк, нанеся по нему три авиационных удара.

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