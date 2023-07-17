Размах контрнаступления ВСУ может внезапно увеличиться: военный эксперт назвал главное условие

На Запорожье передовые подразделения Сил обороны Украины проводят наступательные операции на Васильевском, Токмакском и Бердянском направлениях. На некоторых участках украинским воинам удалось пройти первую линию обороны оккупантов.

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Пока темпы и размах наступления минимальны, однако если украинские войска прорвут главную линию обороны, они резко могут увеличиться. Такое мнение выразил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в интервью РБК-Украина.

По словам Машовца, на юге украинским воинам создать угрозы для российской логистики, а местами и прорвать первую линию обороны оккупантов.

"На трех направлениях – на Васильевском, Токмакском и Бердянском – передовые подразделения Вооруженных сил Украины проводят наступательные действия. Темпы и размах наступления пока минимальны. Противник сейчас пытается удержать полосу обеспечения и местами первую линию обороны", – отметил Машовец.

На некоторых участках, заявил он, первая линия обороны уже пройдена. Однако впереди еще остается главная линия.

"Если украинские войска прорвут главную линию обороны, то конечно, что темпы и размах их наступления могут увеличиться, причем резко и "внезапно" – это очевидно. Но противник в этом смысле создал в южной операционной зоне эшелонированную и подготовленную оборону", – заметил. Машевец.

Он признал, что пока сложно судить, какого качества и плотности российская оборона на Запорожье. Однако, предположил Машовец, нельзя полностью исключать и вариант, что захватчики создали де-факто только первую линию, остальные же так и остались на бумаге в отчетах.

Однако для успешного контрнаступления украинские войска должны рассчитывать силы и планировать операции, исходя из того, что захватчики свою главную линию обороны оснастили всеми необходимыми элементами, включая минно-взрывные заграждения, фортификационные сооружения, укрепленные позиции для пехоты и защищенные огневые позиции.

"В реальности их может и не быть, то есть это может быть, например, лишь составляющей дезинформационной кампании, или российские чиновники могли вообще разворовать ресурсы и деньги, выделенные на ее оборудование. Но пока давайте исходить из того, что она вполне реальна и есть такой, какой ей надлежит быть, со всеми элементами. Когда ВСУ дойдут до главной линии обороны – тогда уже станет понятно ее реальное "качество", – отметил военный эксперт.

Также, добавил он, на ситуацию на поле боя повлияет также то, хватит ли у российского командования в южной операционной зоне войск, оперативных резервов, чтобы занять конкретными формированиями эту линию обороны, если возникнет такая необходимость.

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ ведут наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах. Также защитники ведут контрбатарейную работу.

Сообщалось и о том, что Силы обороны поразили живую силу, технику и склады оккупантов. Только на Таврическом направлении, где продолжается украинское контрнаступление, Силы обороны за сутки 15 июля уничтожили две роты российских оккупантов и три склада боеприпасов.