Разваливаются в воздухе или имеют значительное отклонение от цели: что известно о ракетах KN-23 из КНДР, которыми Россия обстреливает украинские города. Фото

Российские террористы продолжают наносить удары по украинским городам северокорейскими баллистическими ракетами типа KN-23. Одну из них враг применил во время атаки по Киеву в ночь на 6 августа – ракета упала на окраине Броваров. Эти снаряды часто разваливаются в воздухе или имеют значительное отклонение от цели.

Видео дня

Об этом пишет военный портал Defense Express. Отмечено, что найденные останки ракеты доказывают, что во время последней атаки на Киев враг применил именно KN-23.

Издание благодаря источникам получило фото обломков с характерной маркировкой для ракет из КНДР.

На этот раз северокорейская баллистическая ракета упала на окраине Броваров в лесу рядом с трассой. Момент ее падения попал на видео, которое уже широко распространено в сети.

От места падения этой ракеты до центра Киева около 20 км, и вряд ли сами Бровары были целью удара, отмечает военный портал.

На раскадровке видео с места событий виден неконтролируемо падающий KN-23. Такие ситуации являются для ракет с КНДР более чем привычными, ведь примерно половина из них просто разваливаются в воздухе, а куда-то долетающие имеют более чем значительное отклонение.

То, что KN-23 неконтролируемо падают и взрываются на земле, представляет угрозу для гражданских.

Зная такое свойство северокорейских ракет Россия продолжает использовать их, определяя целью для них не какой-то конкретный объект, практически невозможно сделать, а населенный пункт в целом, чтобы нанести как можно больше повреждений и потерь. На этот раз такой целью очевидно был Киев.

Напомним, в ISW сообщили, что Северная Корея может увеличить объем и ассортимент оружия, которое она поставляет стране-агрессору России.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористические войска после 5-месячного перерыва снова применили против Украины баллистическую ракету северокорейского производства типа KN-23. Это произошло под атаки в ночь на 31 июля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!