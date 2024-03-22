Разведка Британии объяснила, с чем была связана длительная пауза РФ в ударах по Украине

Пауза в нанесении массированных ракетных ударов РФ по Украине, вероятно, была вызвана проблемами управления и планирования авиапарка, в частности доступа к авиационным запчастям в условиях санкций, а также успешной работой украинской ПВО. Очевидно, Россия продолжит удары по критически важным объектам, пытаясь поддерживать давление на власти и население Украины.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании. В ведомстве отметили, что 21 марта Россия нанесла первый за более чем месяц крупный удар авиации дальнего действия (АДД) по Украине.

В состав ударной группы вошли не менее десяти самолетов Ту-95МС (по кодификации НАТО Bear-H), действовавших с авиабаз Оленегорска и Энгельса, а также истребители МиГ-31 (Foxhound).

Было выпущено не менее 20 ракет (в том числе российская крылатая ракета воздушного базирования Х-101/Х-102 (AS-23a KODIAK) и баллистическая ракета воздушного базирования "Кинжал" (AS-24 Killjoy), нацеленные преимущественно на Киев.

С момента предыдущего авиационного удара по Киеву прошло 44 дня, констатировали в разведке Британии.

"Вполне возможно, что месячная пауза в ударах авиации дальнего действия была вызвана проблемами управления и планирования авиапарка. Санкции, вероятно, ограничили возможность России получить доступ к ключевым компонентам как самолетов, так и ракет. Продолжающиеся успехи украинской ПВО, вероятно, также осложнили планирование российской миссии", – говорится в сводке.

В британской разведке добавили, что Россия, очевидно, продолжит наносить удары по "критически важным точкам", насколько позволят ее самолеты, экипажи и запасы оружия, пытаясь поддерживать давление на украинское правительство и население.

"Это симптом затянувшейся кампании, в которой тактическая авиация, такая как истребители и вертолеты, продолжает оказывать ограниченное влияние на общий конфликт", – заявили в британской разведке.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 21 марта РФ после нанесла масссированный ракетный удар по Украине, в Киеве и области прогремели взрывы. Работала ПВО, но из-за падения обломков есть повреждения и пострадавшие.

– В ночь на 22 марта армия РФ запустила по Украине "Шахеды", а утром со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС совершила пуски крылатых ракет Х-101/555/55. В ряде городов Украины раздались взрывы.

– Силы ПВО уничтожили 55 БПЛА и 37 ракет разного типа.

– По Запорожью нанесены 12 ракетных ударов. В итоге были поражены ДнепроГЭС и другая инфраструктура, три человека погибли, также есть пострадавшие.

– В Харькове прозвучало не менее 15 взрывов, в городе пропал свет, возникли проблемы с водой.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что цели очередного массированного удара РФ крайне четкие для всего мира: электростанции и сети энергоснабжения, плотина гидроэлектростанции, обычные жилые дома и даже троллейбусы.

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