Редкие моменты тишины: в ВСУ показали, как воины отдыхают между боями. Фото

Бойцы ВСУ сдерживают масштабное наступление противника от 24 февраля 2022 года. С того дня уже больше года Россия не прекращала обстрелы на территории Украины ни на день.

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Поэтому для украинских бойцов моменты тишины на фронте особенно ценны. Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Отдых для одних означает уютное время под одеялом с ароматным чаем, другие предпочитают путешествия. А для украинских бойцов отдых наступает тогда, когда затихает вражеский огонь.

"А вот у украинских воинов он (отдых. – Ред.) ассоциируется с моментами тишины. Когда можно просто покурить или позвонить родным, пошутить с собратьями и от души посмеяться над "бородатым" или свеженьким анекдотом и бестолковым врагом. И единственной мечтой в тот момент остается – чтобы пока сигарета дымила и продолжался этот анекдот не заканчивалась тишина", – написали в Генштабе.

Ранее в Генштабе показали, как тренируются бойцы терробороны ВСУ. Военные проходят разные полосы препятствий, где изучают боевую тактику и упражняются с оружием.

В Генштабе также сообщали, что россияне сворачивают оккупационную администрацию в Скадовске : эвакуацию проводят по морю. Так, к утру 7 мая значительная часть оккупационной администрации покинула город вместе со своими семьями.