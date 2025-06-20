Реформа Сил беспилотных систем: в ВСУ объединили все воинские части СБС и 'Линии дронов'

В Украине была создана группировка Сил беспилотных систем (СБС), которая объединяет все воинские части СБС и "Линии дронов". Это сделали для повышения эффективности управления, трансформации Сил и адаптации к требованиям современной войны.

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Об этом сообщили на странице Командования Сил беспилотных систем ВС Украины в Facebook. Там отметили, что отныне подразделения будут действовать в рамках единой вертикали управления.

Эта реформа обеспечит определенность в структуре, четкое взаимодействие и общее видение тактики применения БПЛА, а также унифицированные подходы, слаженность действий и более системное боевое применение беспилотных систем.

В Командовании отметили, что это один из ключевых этапов в рамках реализации 100-дневного плана развития СБС. Данное решение закладывает основу для масштабного, системного применения беспилотных систем в современной войне.

"Большинство подразделений вновь созданной группировки уже эффективно выполняют боевые задачи", – сказано в сообщении.

Командование группировкой осуществляет командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский назначил Роберта "Мадяра" Бровди командующим Сил беспилотных систем ВСУ. Предыдущим указом он уволил с должности командующего Сил беспилотных систем Вадима Сухаревского.

О "Линии дронов" мы рассказывали ранее – этот проект запустили в феврале этого года. "Мы объединяем пехоту и БПЛА в единую ударную систему", – объяснил тогда министр обороны Рустем Умеров. Предполагалось, что "Линия дронов" будет масштабировать самые эффективные беспилотные системы в Сухопутных войсках и Госпогранслужбе.

Как писал OBOZ.UA, Украина продолжает наращивать свою "дроновую" мощь. В течение мая с помощью БПЛА различных типов украинские воины поразили и уничтожили без малого сотню тысяч вражеских целей, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

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