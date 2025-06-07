Вооруженные силы Украины продолжают пополнять обменный фонд оккупантами. Кроме того, наши военные уничтожили вражескую группу на границе со страной-террористом.

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Эффектное видео в Telegram опубликовал отдельный полк ССО "Рейнджер". Отмечается, что украинские защитники разбили врага на границе Сумской области.

"Операторы 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ уничтожили группу противника и пленили одного вражеского военнослужащего на Курском направлении прямо у государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

В полку уточнили, что шестеро рейнджеров совершили налет на группу противника, которая пыталась штурмовать позиции Сил обороны в Сумской области. Воины ССО предложили вражеским войскам сдаться, гарантируя им сохранение жизни, медицинскую помощь, а также еду и воду.

"После отказа, рейнджеры начали специальные действия и благодаря слаженной боевой работе с восходом Солнца быстро выполнили задачу, уничтожив четырех врагов, и еще одного заставили сдаться в плен. ССО – всегда за гранью!" – резюмировали успешную операцию украинские военные.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжают охотиться на вражеских птичек. На этот раз оборонцы сбили российский дрон SuperСam, который заблудился и очень хотел "домой". Во всяком случае, он имел соответствующую надпись об этом.

Напомним, что утром 7 июня украинские военнослужащие сбили российский истребитель. Боевой самолет оккупационной армии РФ был уничтожен на Курском направлении. В результате действий украинских защитников враг потерял Су-35.

Кроме того, в ночь на 6 июня Силы обороны Украины атаковали с помощью дронов аэропорт в Брянской области РФ. После поражения очевидцы сняли на видео вторичные взрывы на объекте.

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