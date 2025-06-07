Украинские оборонцы сбили российский дрон SuperСam, который заблудился и хотел "домой"

Вооруженные силы Украины продолжают охотиться на вражеских птичек. На этот раз защитники сбили российский дрон SuperСam, который заблудился и очень хотел "домой". Во всяком случае, он имел соответствующую надпись об этом.

Видео дня

Также украинские защитники взяли на таран БПЛА "Молния" и уничтожили одну дневную и ночную Zala. Эффектное видео операции было опубликовано в Telegram-канале "Сообщество Стерненко".

"1129-й ЗРП сбил SuperСam с надписью "домой". Помогите лишить россиян разведки. Донатьте на Небесный русорез!", – говорится в подписи к видео.

Справка

SuperCam - это серия беспилотников, которые Россия использует для разведки, корректировки артиллерийского огня и аэрофотосъемки. Они оснащены зашифрованными каналами передачи данных, что повышает их устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Комплекс разворачивается за 15 минут.

По заявлениям производителя, эти дроны могут находиться в воздухе до 4,5 часа и передавать видеосигнал на 50-100 километров.

Существует более 10 модификаций этого беспилотника. К примеру, размах крыльев модели S150 составляет 1,5 м, а модели S350 - 3,2 метра. Также увеличивается дальность полета от 110 км до 240 км. Высота полета - от 150 до 5000 м. Скорость во время полета - 65-120 км/ч.

Несмотря на заявленные технические характеристики, украинские военные регулярно уничтожают эти аппараты. За февраль 2024 года было ликвидировано как минимум три SuperCam, а в предыдущие годы их сбивали как зенитные расчеты, так и средства РЭБ. По оценкам экспертов, SuperCam составляют около 15% всех разведывательных БПЛА в российской армии.

Что такое БПЛА "Молния"

"Молния" - это ударный БПЛА самолетного типа, запускаемый с помощью катапульты и управляемый оператором.

Он способен летать на расстояние до 40 км и нести боевую часть весом до 5 кг. Кроме военных целей, "Молния" используется для атак на гражданские объекты в городах, находящихся близко к линии фронта.

Например, в ноябре 2024 года беспилотник атаковал здание и торговый центр в Салтовском районе Харькова, вызвав ранения среди мирных жителей.

Первые сообщения о применении россиянами новых дронов-камикадзе самолетного типа "Молния" появились прошлой весной.

Впоследствии стало известно, что существует две модели этих FPV-беспилотников: "Молния-1" и "Молния-2". С одним и двумя электродвигателями соответственно.

"Молния" имеет довольно простую конструкцию и дешевую начинку, преимущественно китайскую. Маркировка электродвигателя, полетного контроллера, камеры и большинства электронных компонентов соответствует китайским производителям - FATJAY, SpeedyBee, Caddx, Huayi Microelectronics, Trex Technologies и др.

С недавних пор российские военные начали оснащать эти беспилотники противотанковыми минами, что усилило их мощность.

Дроны "Молния" сравнивают с "Ланцетами", чье появление в свое время повлияло на ситуацию на фронте и потери бронетехники ВСУ.

От этих БПЛА страдает Харьков, а также ближний тыл украинских войск на Курщине и других участках фронта.

Напомним, что утром 7 июня украинские военнослужащие сбили российский истребитель. Боевой самолет оккупационной армии РФ был уничтожен на Курском направлении. В результате действий украинских защитников враг потерял Су-35.

Кроме того, в ночь на 6 июня Силы обороны Украины атаковали с помощью дронов аэропорт в Брянской области РФ. После поражения очевидцы сняли на видео вторичные взрывы на объекте.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте протестирован новый тип вооружения, созданный в рамках проекта Brave1. В результате на Херсонском направлении боеприпасом весом более 100 кг уничтожен опорный пункт оккупантов.

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