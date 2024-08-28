'Репортеры без границ' осудили убийство Россией работника Reuters в Краматорске

Международная организация по защите прав человека "Репортеры без границ" осудила убийство российскими оккупантами работника Reuters Райана Эванса. Гражданин Британии Эванс погиб в результате российского ракетного обстрела отеля в Краматорске.

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Хотя 38-летний бывший военный работал консультантом по безопасности в агентстве Reuters, он относился к команде журналистов. Как отметили "Репортеры без границ", даже на войне журналисты защищены международным правом.

"Мы осуждаем смертельное нападение России на Райана Эванса и выражаем соболезнования семье погибшего. Смерть Эванса является напоминанием о том, что репортажи о войне России против Украины остаются очень опасными. Россия должна найти виновных в смерти Эванса – во время вооруженных конфликтов все журналисты защищены международным правом ", – сказал гендиректор RSF Мартин Каул.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за удара захватчиков по гостинице в Краматорске пострадали восемь человек, в том числе по меньшей мере четверо работников СМИ. Тело погибшего Райана Эванса было извлечено из-под завалов здания лишь через несколько часов.

Среди раненых в результате российской атаки оказался украинский оператор Иван Любыш-Кирдей. Он был доставлен в больницу с тяжелыми травмами и теперь находится в тяжелом состоянии после нескольких операций.

Также пострадали американский и латвийский журналисты Дэниел Пелещук и Виктор Саенко. Известно и о польской журналистке Монике Андрушевской, которая в момент попадания ракеты проезжала мимо гостиницы на авто и получила порезы.

Как отметили в RSF, Райан Эванс стал двенадцатым сотрудником СМИ, убитым на войне в Украине (с февраля 2022 года) во время выполнения профессиональных обязанностей. Среди пострадавших – более сотни представителей украинских и международных СМИ.

Райан Эванс был членом команды Reuters, освещавшей войну в Украине. Бывший британский военный, он работал с Reuters с 2022 года и консультировал журналистов по безопасности во всем мире, в частности, в Украине, Израиле и на Олимпиаде в Париже.

Напомним, что российские пропагандисты признали: удар по гостинице в Краматорске оккупанты нанесли умышленно. Дело в том, что безумное руководство государства-агрессора почему-то считает Донбасс своим. Соответственно, Россия решила убить журналистов из-за того, что они якобы "незаконно пересекли государственную границу России", приехав на Донбасс.