'Решимость мира открывает новые перспективы': Зеленский указал на очередную ошибку Путина. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решительность мира открывает новые перспективы по восстановлению нашей безопасности. Он подчеркнул, что наступление России в Харьковской области провалилось, что стало очередной ошибкой кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Президент также поблагодарил украинских защитников, которые защищают наше государство. Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения.

"Я хочу сегодня прежде всего отметить наших воинов. Всех, кто все же смог пролистать эту страницу войны – страницу, которую Путин очень хотел посвятить своему наступлению и ставшую для России очередной ошибкой. Каждое и каждое, кто защищает Харьковское направление, кто сдерживает российские штурмы на Покровском и других донецких направлениях, и по всему фронту – от Крынков до Волчанска, и вдоль границы, в частности, на Сумщине", – сказал Зеленский.

По его словам, это украинское мужество и стойкость определяют ход событий, поскольку мы делаем то, что можем, несмотря на желание России. Это большой успех для Украины и наших защитников.

"Я благодарю каждого и каждого, кто действительно полно выполняет боевые приказы, боевые задачи. Благодарю всех, кто на себе вытягивает отражение русских наступлений. Спасибо всем, кто помогал и помогает. Мы видим, как решительность мира открывает новые перспективы восстановления нашей безопасности. Среди прочего это касается безопасности Харькова", – сказал он.

Глава государства отметил, что нанесение ударов по позициям и пусковым установкам российских террористов вблизи границы очень важно. Это подтверждает наши ожидания и показывает эффективность наших мероприятий. Он выразил благодарность всем нашим солдатам, сержантам и офицерам, в том числе тем, кто служит в 1-м отдельном штурмовом батальоне, 5-й отдельной штурмовой бригаде, 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, а также 35-й, 36-й и 38-й и отдельным бригадам морской пехоты.

"Благодарю вас! И всем, кто с вами. Кто помогает, кто поддерживает, кто лечит после ранений, волонтерит. Кто рекрутирует и тренирует солдат. Спасибо! Вместе украинцы меняют историю в свою пользу", – сказал он.

Президент рассказал, что сегодня власти продолжили активно работать над подготовкой наших будущих внешних шагов, в частности, по активности между первым и вторым саммитами мира. В частности, он провел совещание с международниками по закреплению ответственных за регионами и частям мира с целью привлечения еще больше участников к совместной работе над пунктами Формулы мира. Постепенно уже начинается этап формирования групп, которые будут работать над разработкой конкретных мер по восстановлению безопасности.

"Так же, как и состоявшийся в Швейцарии первый Саммит мира, группы должны стать максимально инклюзивными – чтобы разные страны и лидеры могли проявить себя. И, конечно, продолжаем работать над поддержкой коммюнике первого Саммита. Я благодарен Его Всесвятости Патриарху Варфоломею за присоединение к коммюнике и постоянную поддержку наших мироустановочных усилий. Будут и другие такие новости – другие новые присоединения к коммюнике. Команда занимается этим", – сказал он.

Кроме того, сегодня Зеленский провел встречу со спикером литовского Сеймаса Викторией Чмилите-Нильсен, которая находится с визитом в нашей стране.

"Мы чрезвычайно ценим поддержку Литвы, наши отношения и вообще связи Украины и украинцев с литовским обществом, в целом с Балтийским регионом. Безопасность у нас может быть только общей – у наших государств, у наших народов, нашей независимости. Спасибо за понимание этого. Гитанас, спасибо тебе! Спасибо парламенту Литвы, правительству. Всем чьи сердца с нами, с нашими людьми. Обязательно должны выгнать оккупанта", – резюмировал глава государства.

17 июня президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. На ней он заслушал доклады о ситуации на линии столкновения, а также о производстве и поставках вооружения на передовую, в том числе беспилотных систем.

В настоящее время президент вернулся из Швейцарии, где 15 и 16 июня проходил первый Глобальный саммит мира. На нем обсуждали ядерную и продовольственную безопасность, а также освобождение пленных и возвращение похищенных Россией детей.

Свои подписи под совместным коммюнике по итогам саммита покинули делегации 79 стран и четыре организации. В мероприятии приняла участие 101 делегация.

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