'Режимный объект': оккупанты не могут найти рабочих для захваченного порта в Бердянске

Российские оккупанты превратили захваченный порт Бердянска в "режимный объект", куда можно попасть только с разрешения ФСБ РФ. Его используют для вывоза награбленного зерна и перевозки военных грузов, однако захватчикам катастрофически не хватает рабочих, так как коллаборантов в регионе мало.

Об этом 18 мая сообщили в Центре национального сопротивления. "Враг временно захватил территории Украины, но не контролирует эти земли и остается там только оккупантом", – говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что страна-агрессор РФ всегда приносит смерть, бедность и пропаганду. После захвата портов украинских Крыма, Мариуполя или Бердянска, те сразу потеряли грузооборот и останавливались.

В дальнейшем эти порты используются только как военные объекты и для мародерства.

В частности, в Бердянске порт вывозит только награбленное зерно и перевозит грузы военного назначения, хотя оккупационная администрация торжественно заявляет о его восстановлении, сообщили в ЦНС.

По данным центра, бердянский порт "чуть жив" и в нем катастрофически не хватает рабочих, ведь попасть туда можно только с разрешения российской ФСБ, поскольку это "режимный объект".

Дело в том, что спецслужбы страны-оккупанта не доверяют большинству местных, а коллаборантов на Запорожье слишком мало, говорят в ЦНС.

"Следовательно, порт продолжает умирать, а в городе продолжается гуманитарный кризис, который россияне используют в своих целях", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Бердянске среди жилых многоэтажек было зафиксировано размещение вражеской военной техники с боекомплектом. Таким образом захватчики используют мирное население в качестве живого щита.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР официально подтвердили ликвидацию организатора пыточной в оккупированном Бердянске, предупредив, что это очередной сигнал для всех причастных к военным преступлениям.

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