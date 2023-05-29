Резников призвал Австралию передать ВСУ бронемашины Hawkie и объяснил, почему они необходимы. Видео

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к Австралии с призывом передать украинской армии бронемашины Hawkie. Также он призвал государство присоединиться к танковой коалиции для ВСУ.

Видео дня

Видео с обращением к австралийским коллегам глава Минобороны обнародовал на своем аккаунте в Twitter в воскресенье, 29 мая. Он подчеркнул, что Hawkie необходимы украинским воинам для предстоящего контрнаступления и освобождения всех захваченных оккупантами городов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Резников отметил, что австралийские бронемашины Bushmaster были невероятны в реальных боевых операциях, но борьба Украины за свободу и независимость все еще продолжается.

"Нам все еще нужна ваша поддержка. Я призываю вас сегодня присоединиться к международной танковой коалиции за Украину. Кроме танков, мы имели бы за честь получить австралийские Hawkie. Они могут оказаться неоценимыми для наших войск во время контрнаступления", – отметил министр.

Чиновник напомнил, что Австралия уже оказала нашему государству значительную поддержку во время полномасштабного вторжения РФ, и внесла "наибольший вклад в Украину вне НАТО".

"Вы за 15 тысяч километров, но мы очень близки в наших общих ценностях и готовности их защищать", – подчеркнул глава Минобороны.

Австралийский легкий (7-тонный) бронеавтомобиль Hawkie предназначен для выполнения ряда задач, включая передвижение войск, командование и управление, РЭБ, связь, наблюдение и разведку.

Основное вооружение на Hawkie: 12,7 мм пулемет или 40 мм автоматический гранатомет, боевой модуль с 12,7 мм пулеметом, 40 мм автоматическим гранатометом или противотанковым ракетным комплексом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Украины заказало у "Укроборонпрома" основные боевые танки отечественного производства "Оплот". Масштаб контракта и сроки исполнения пока не раскрываются.

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