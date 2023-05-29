'Результат говорит сам за себя': 20-летний нацгвардеец из ПЗРК 'Игла' сбил летевшую на Киев российскую ракету. Фото

В понедельник, 29 мая, украинский нацгвардеец, солдат зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Буревий" с позывным "Покемон" сбил летевшую на столицу российскую ракету. Для этого он применил ПЗРК "Игла-1".

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Об этом сообщили на Facebook-странице Национальной гвардии Украины. Там отметили, что это уже не первая ракета на счету 20-летнего бойца. Во время атаки на столицу 9 мая он также обезвредил вражескую ракету недалеко от Киева.

Сам Покемон поделился впечатлениями от своих успехов, отметив, что сегодня выполнить задачу было сложнее.

"На этот раз было сложнее захватить цель, ведь было еще достаточно темно. Но результат говорит сам за себя. Эмоций от осознания и радости было еще больше, чем в первый раз. Я понимаю, что это не только сбитая ракета, но и спасенные жизни", – рассказал военный.

Днем 29 мая российские оккупационные войска выпустили по Украине 11 ракет "Искандер", среди которых были и баллистические. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены.

Также ночью 29 мая украинские силы ПВО сбили на подлете к Киеву более 40 российских воздушных целей, не допустив ударов. Речь идет о крылатых ракетах и дронах-камикадзе, которые военные страны-агрессора комбинированно запускали в сторону города с разных направлений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ОП упрекнули блогеров и чиновников за разглашение данных о работе систем противовоздушной обороны. Подчеркивается, что за такие действия предусмотрена ответственность;

– глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российские атаки на Украину дронами и ракетами должны быть прекращены. С этой целью он призвал усилить противовоздушную оборону Украины, в том числе с помощью самолетов F-16.

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