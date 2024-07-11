Войска РФ атаковали Киевщину: в области сработала ПВО

В четверг, 11 июля, страна-агрессор атаковала Киевщину. В области во время воздушной тревоги были слышны взрывы, сработала ПВО.

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Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Людей призывали оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

"Жители Киевщины! Воздушная атака! В регионе силы ПВО работают по вражеским целям. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!" – отметили в ОВА.

Напомним, Россия вечером 11 июля запустила по Украине несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" и крылатые ракеты. Воздушная тревога в стране объявляется по вектору движения враждебных целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в воздушном командовании "Запад" рассказали о том, как мобильные огневые группы ликвидируют российские "Шахеды". По словам военных, уничтожать вражеские дроны-камикадзе становится легче, если много тренироваться, стрелять по мишеням при любых погодных условиях и в разное время суток.

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