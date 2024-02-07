РФ хотела обменять коллаборантов на своих пленных – ЦНС

Россияне планировали во время обмена пленными забрать российских военнослужащих в обмен на коллаборантов, в частности из Луганской области. При этом на обмен собирались отправить попавших в заключение из-за внутренних разборок.

Доказательства таких намерений получили активисты "Кібер Спротиву". Подробности раскрыли в Центре национального сопротивления.

"Кібер Спротив" получил доступ к данным российской пенитенциарной службы на временно оккупированной части Луганщины. Среди полученных документов есть те, что подтверждают намерения россиян передать во время обмена Украине коллаборантов, содержащихся в тюрьмах. За них Россия рассчитывала забрать своих военнослужащих.

"Из этих данных следует, что прокуратура РФ обращалась к начальнику службы на временно оккупированных территориях Алексея Череповского по поводу предоставления списков для возможного обмена в Украину заключенных коллаборантов", – говорится в сообщении.

Активисты также обратила внимание на то, что в составленных списках среди коллаборантов, вследствие внутренних разборок попавших в тюрем уже довольно давно, "всплыли" и фамилии предателей, об аресте которых до сих пор не было известно, а сами они еще недавно официально находились на свободе.

"Заметим, приоритетом Украины являются наши пленные и их скорейшее освобождение. Поэтому российские планы менять своих граждан на предателей неприемлемы, и могут реализовываться только в больных фантазиях Кремля", – резюмировали в ЦНС.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты на захваченных территориях Украины хотят учить детей собирать дроны. Они вынашивают намерения включить модуль по технологиям БПЛА в программу обучения на временно оккупированных территориях. Этот модуль предполагает ознакомление с технологиями, особенностями конструкции и сбора БПЛА для военных целей.

Также сообщалось, что в оккупированных областях "наблюдателями" на "выборах президента" хотят сделать студентов. Оккупационная "администрация" спустила в "университеты" план, согласно которому каждое учебное заведение должно отправить студентов, которые будут работать "наблюдателями". Они пройдут "обучение", в ходе которого получат инструкции по поводу будущих фальсификаций "выборов".