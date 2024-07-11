РФ после комбинированной атаки поднимала в воздух МиГ: по всей Украине объявляли воздушную тревогу

Вечером 11 июля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Опасность была связана с активизацией истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве страны-террориста России.

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оккупанты подняли авиацию около 22:53. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Кроме того, в Черном море была зафиксирована Ту22М3.

Стоит отметить, что несколькими часами ранее страна-агрессор уже совершила комбинированную атаку по территории Украины. В частности, в Киевской области работало ПВО.

Самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому ракетную опасность объявляют по всей территории Украины. Эта ракета развивает огромную скорость и представляет собой сложную цель для систем противовоздушной обороны. Потому украинцев призвали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

По информации мониторинговых каналов, на 22:53 был зафиксирован взлет одного истребителя МиГ-31К. Однако количество вражеских самолетов в небе никак не влияет на уровень угрозы, поэтому украинцев призывают находиться в укрытиях отбоя.

В 23.15 в Воздушных силах ВСУ объявили отбой тревоги.

Напомним, Россия вечером 11 июля запустила по Украине несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" и крылатые ракеты. Воздушная тревога в стране была объявлена по вектору движения враждебных целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в воздушном командовании "Запад" рассказали о том, как мобильные огневые группы ликвидируют российские "Шахеды". По словам военных, уничтожать вражеские дроны-камикадзе становится легче, если много тренироваться, стрелять по мишеням при любых погодных условиях и в разное время суток.

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