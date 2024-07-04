РФ превратила Часов Яр в руины: свежие кадры из города, в который ворвались оккупанты

В сети показали новые снимки города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области, частично оккупированном российскими войсками. Эти фотографии раскрывают масштабы разрушений, вызванных Россией.

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Фото опубликовали украинские фотографы Константин и Влада Либеровы. Отмечается, что захватчики приблизились к городу и превратили его в руины, как и все, к чему они прикасаются.

По данным карт DeepState, 27 июня украинские силы смогли выбить врага из города. Однако ситуация быстро изменилась. В настоящее время российские войска полностью захватили микрорайон "Канал" и уничтожили его. Этот район превратился в пустоту, еще одну метку на карте разрушений, вызванных российской агрессией.

"Несмотря на то, что военные, защищающие Часов Яр, готовы стоять до конца, сегодня есть реальная угроза, что мы потеряем город", – отмечают Либеровы.

Ранее сообщалось, что войска России пытаются расширить свое продвижение в Донецкой области в направлении Краматорска и Славянска. Бои ведутся в районах Часового Яра, Клещиевки и Калиновки, которые враг пытается взять под свой контроль.

Ранее враг принялся штурмовать Часов Яр из Торецкого направления. Оккупанты прибегают к механизированным штурмам города "в лоб", бросая туда подразделения "Шторм V" и пытаясь обойти город с флангов.

Из-за постоянных российских бомбардировок Часов Яр превратился в очередной город-призрак. Учитывая публикуемые в сети кадры из БПЛА, среди руин населенного пункта не заметно признаков жизни.

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