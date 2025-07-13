РФ продолжает террор по мирным: на Днепропетровщине уничтожено учебное заведение

В ночь на 13 июля российские захватчики атаковали поселок Межевая Синельниковского района Днепропетровской области. Там под ударами захватчиков оказалось, в частности, учебное заведение.

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В результате обстрела вспыхнула крыша и второй этаж здания, огонь охватил около 800 кв. м, заведение разрушено. О последствиях атаки рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью российские дроны атаковали поселок Межевая Синельниковского района. В результате попаданий вспыхнула крыша и второй этаж здания одного из учебных заведений. Пожар на площади 800 кв. м ликвидирован", – указано в сообщении.

В ГСЧС также добавили, что к ликвидации пожара привлекались 14 спасателей и три единицы спецтехники.

Напомним, накануне, 12 июля, Россия ударом по Черновцам убила двух человек, есть раненые.

Также российские войска нанесли удары по Львову. Там также есть пострадавшие, повреждены жилые дома, детский сад, предприятия, корпуса "Львовской политехники".

А на Сумщине в результате вражеских ударов есть разрушения, погибли два человека.

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