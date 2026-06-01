Российские войска атаковали Украину 265 дронами: силы ПВО обезвредили 228 из них
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В ночь на 1 июня Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 265 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 228 целей.
Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Ход атаки
Начиная с 18:00 накануне, в течение ночи и утром россияне атаковали Украину 265 БпЛА – ударными, типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", и дронами-имитаторами типа "Пародия". Запускали их оккупанты из российских Брянска, Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 228 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.
На момент публикации сводки атака продолжалась, в воздушном пространстве Украины оставались вражеские дроны.
Последствия вражеских ударов
Утром российские войска атаковали город Запорожье.
"Поврежден частный дом. Предварительно, одна женщина получила ранения", – отметил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Он также показал последствия атаки на видео.
В Полтавской громаде в одном из стростинских округов обломки БпЛА упали на открытой территории.
"По предварительной информации, повреждено остекление двух жилых домов и одной хозяйственной постройки. Обошлось без пожара. – По состоянию на сейчас информации о раненых не поступало. Информация о последствиях уточняется. Работаем во взаимодействии со всеми оперативными службами", – отметила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.
Под вражескими ударами также находилась Днепропетровщина. Россияне почти 30 раз атаковали три района области беспилотниками и артиллерией. Силы ПВО сбили 25 дронов. Пострадали четыре человека.
На Никопольщине под ударом были райцентр, Покровская и Червоногригорьевская громады. Повреждены инфраструктура, предприятие, заправка, частные дома и автомобили.
"Пострадали четыре человека. 54-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В больнице и 52-летний мужчина. Его состояние оценивается как средней тяжести. Еще две женщины 56 и 67 лет будут лечиться амбулаторно", – рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Били россияне также по Днепру. В облцентре горели дачный дом и гараж.
На Синельниковщине россияне попали по Васильковской громаде. Поврежден частный дом.
В Сумах ночью под дроновыми ударами оказались объекты инфраструктуры: зафиксировано попадание.
"В Ковпаковском районе поврежден гараж и торговый зал АЗС. У двух работниц – острая реакция на стресс. Без госпитализации", – рассказал начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.
На Черниговщине из-за вражеских атак пострадали восемь человек, в том числе три ребенка.
По данным ГСЧС, в селе Сновское Корюковского района в результате попадания возник пожар в доме культуры.
В поселке Репки из-за атаки повреждено частное домохозяйство.
"Спасатели оперативно ликвидировали пожары на территориях предприятий, в частном секторе, на объектах инфраструктуры и транспортных средствах", – отметили в ГСЧС.
Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью в Одессе дрон попал в многоэтажку. В доме повреждены фасад и балконы, есть пострадавшие.
Также Россия атаковала Харьков. Вражеские "Шахеды" повредили многоэтажки и вызвали пожар, пострадали люди.
В конце прошлых суток оккупанты ударили по энергообъекту на Черниговщине. Без света остались более 40 тысяч человек.
А в Донецкой области в канун Троицы россияне уничтожили церковь.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!