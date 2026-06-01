Российские войска атаковали Украину 265 дронами: силы ПВО обезвредили 228 из них

В ночь на 1 июня Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 265 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 228 целей.

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Начиная с 18:00 накануне, в течение ночи и утром россияне атаковали Украину 265 БпЛА – ударными, типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", и дронами-имитаторами типа "Пародия". Запускали их оккупанты из российских Брянска, Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 228 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

На момент публикации сводки атака продолжалась, в воздушном пространстве Украины оставались вражеские дроны.

Последствия вражеских ударов

Утром российские войска атаковали город Запорожье.

"Поврежден частный дом. Предварительно, одна женщина получила ранения", – отметил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он также показал последствия атаки на видео.

В Полтавской громаде в одном из стростинских округов обломки БпЛА упали на открытой территории.

"По предварительной информации, повреждено остекление двух жилых домов и одной хозяйственной постройки. Обошлось без пожара. – По состоянию на сейчас информации о раненых не поступало. Информация о последствиях уточняется. Работаем во взаимодействии со всеми оперативными службами", – отметила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.

Под вражескими ударами также находилась Днепропетровщина. Россияне почти 30 раз атаковали три района области беспилотниками и артиллерией. Силы ПВО сбили 25 дронов. Пострадали четыре человека.

На Никопольщине под ударом были райцентр, Покровская и Червоногригорьевская громады. Повреждены инфраструктура, предприятие, заправка, частные дома и автомобили.

"Пострадали четыре человека. 54-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В больнице и 52-летний мужчина. Его состояние оценивается как средней тяжести. Еще две женщины 56 и 67 лет будут лечиться амбулаторно", – рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Били россияне также по Днепру. В облцентре горели дачный дом и гараж.

На Синельниковщине россияне попали по Васильковской громаде. Поврежден частный дом.

В Сумах ночью под дроновыми ударами оказались объекты инфраструктуры: зафиксировано попадание.

"В Ковпаковском районе поврежден гараж и торговый зал АЗС. У двух работниц – острая реакция на стресс. Без госпитализации", – рассказал начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

На Черниговщине из-за вражеских атак пострадали восемь человек, в том числе три ребенка.

По данным ГСЧС, в селе Сновское Корюковского района в результате попадания возник пожар в доме культуры.

В поселке Репки из-за атаки повреждено частное домохозяйство.

"Спасатели оперативно ликвидировали пожары на территориях предприятий, в частном секторе, на объектах инфраструктуры и транспортных средствах", – отметили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью в Одессе дрон попал в многоэтажку. В доме повреждены фасад и балконы, есть пострадавшие.

Также Россия атаковала Харьков. Вражеские "Шахеды" повредили многоэтажки и вызвали пожар, пострадали люди.

В конце прошлых суток оккупанты ударили по энергообъекту на Черниговщине. Без света остались более 40 тысяч человек.

А в Донецкой области в канун Троицы россияне уничтожили церковь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!