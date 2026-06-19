Российские войска атаковали Украину 90 дронами, силы ПВО сбили 79 из них: что известно о последствиях. Фото

В ночь на 19 июня Россия совершила новую воздушную атаку на Украину: противник задействовал 90 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 79 целей.

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооружённых сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 19 июня (с 18:00 18 июня) противник атаковал 90 БПЛА – ударными типа "Шахед", "Гербера", "Италмас2, "Бандероль2 и дронами-имитаторами типа "Пародия" – с направлений Брянска, Орела, Приморско-Ахтарска (РФ), Гвардейского (ТОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила/подавила 79 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания 9 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Главные истории дня

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в Воздушных силах.

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Последствия вражеских обстрелов

Николаевская область

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что накануне россияне атаковали область с помощью беспилотников "Шахед". Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет.

Также враг дважды атаковал БПЛА типа "Молния" Снигуровскую громаду Баштанского района. В Снигуровке повреждена АЗС. Пострадавших нет.

Семь раз накануне россияне атаковали FPV-дронами Очаковскую громаду, кроме того, пять раз наносили удары дронами типа "Молния" и "Ланцет" по Очаковской, Коблевской и Куцурубской громадам.

"В результате одной из атак в селе Тузлы погиб 37-летний мужчина. Уничтожен грузовой автомобиль. В городе Очаков повреждены два автомобиля и АЗС", — перечислил последствия Ким.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области враг атаковал три района области артиллерией и беспилотниками.

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Покровская, Мировская и Марганецкая громады. Повреждены предприятие, почтовое отделение, частные дома и автомобиль, отметил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В Синельниковском районе противник нанес удар по Дубовиковской и Васильковской громадам. Повреждены спортивная школа и неэксплуатируемое здание.

В Павлограде в результате вражеских атак горели частные дома.

Позже Ганжа сообщил, что в результате вражеской атаки на Павлоград погибла 8-летняя девочка. Ранения получила 49-летняя женщина, её госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Горели два частных дома, один дом разрушен.

Херсонская область

19 июня 2026 года около 07:50 российские военные сбросили взрывчатку с БПЛА на маршрутку в Херсоне.

По данным Херсонской областной прокуратуры, пострадали как минимум четверо пассажиров автобуса, им оказывают помощь.

"Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – добавили в прокуратуре региона.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Россия нанесла удары КАБами по Харькову.

В Холодногорском районе областного центра повреждены десятки частных домов. К 8 часам утра было известно, что по меньшей мере девять человек пострадали. Среди них – четверо детей.

Накануне, 18 июня, Россия нанесла удары по Днепру. Россияне убили одного человека, ещё 11 горожан получили ранения.

Также фиксировались последствия вражеской атаки в Киевской области: известно, что повреждены предприятие и учебное заведение.

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